Nová angažmá slávistických opor? Ticho na všech frontách

Dohoda byla jasná. Dostali svolení k vyjednávání o zahraničním angažmá, proto v neděli neodletěli se sešívanými na soustředění do Marbelly. Pokud by se Milan Škoda a Josef Hušbauer v zahraničí nedohodli, měli se k fotbalistům Slavie ještě ve Španělsku připojit. Jenže dny běží a po obou mazácích jako by se slehla zem. V Marbelle nejsou, ani k žádnému přestupu zatím nedošlo.