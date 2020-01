Nezapomenutelných osm let, vzkazuje Škoda. Věří, že se do Slavie ještě vrátí

Jen pár hodin poté, co se upsal Rizesporu, poslal do Prahy dojmený vzkaz.

„Pro mě bylo osm let ve Slavii nezapomenutelných. Když si vzpomenu, jak jsme spolu slavili góly, ta vášeň, která tam byla, neskutečné. Fanouškům za to chci strašně strašně moc poděkovat, moc si toho vážím," říká autor 89 branek v červenobílém dresu.

Ne náhodou figuruje Milan Škoda mezi legendami sešívaných na průčelí stadionu v Edenu.

„Kdyby to bylo možné, předstoupím osobně před každého fanouška a poděkuji každému za to, jak mě ve Slavii přijali. Za to, jak jste se ke mně celou dobu chovali, a za to, jak jste mě podporovali. Přeji Slavii mnoho úspěchů. Važte si toho, kde teď Slavia je," zdůrazňuje kanonýr.

Ve své řeči nezapomíná ani na vedení klubu, trenéry a spoluhráče. „Chtěl bych poděkovat i celému vedení v čele s panem Tvrdíkem, celému realizačnímu týmu a v neposlední řadě i všem svým spoluhráčům. Všem vám za vše děkuji, mějte se krásně, hlavně ať jste všichni zdraví. Mám vás rád a doufám, že ještě někdy dostanu šanci se do Slavie vrátit, protože věřím, že show must go on," usmívá se Škoda.