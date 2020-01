Van Buren míří domů! Útočník sešívaných bude kopat s Necidem

Kapitán Milan Škoda do Španělska už ani neodletěl, v sobotu se upsal tureckému Rizesporu. Kouč Trpišovský tak měl v Marbelle k dispozici trojlístek útočníků Tecl, Van Buren a Hilál. Také sedmadvacetiletý Nizozemec však mužstvo opustil.

"Mohu potvrdit, že Mick van Buren opustil tým a aktuálně jedná v Holandsku o hostování," konstatoval odpoledne mluvčí Michal Býček pro Sport.cz.

Holandský útočník zamířil na půlroční hostování bez opce do nizozemského ADO Den Haag. „Je opravdu těžké opouštět po tak dlouhé době Slavii. Na druhou stranu, pokud budu hrát dobře, tak se mohu vrátit. Plán je takový, že se po půl roce vrátím. Není to definitivní loučení," ujišťuje Mick van Buren na slávistickém webu. „Těším se na novou motivaci. Chci odehrát více minut, než jsem měl v uplynulém roce. Je to pro mě velká výzva a hodně se těším," dodává.

Mick van Buren odchází ze Slavie.

Vlastimil Vacek, Právo

V Haagu se sejde s Tomášem Necidem. S odchovancem Slavie se dobře zná i ze společného působení v Edenu. „Samozřejmě jsme spolu mluvili, Tomáš je můj kamarád. Bavili jsme se o týmu a o lize, kterou ale už dobře znám, stejně jako město. Budu doma, což je pro mě dobré," líčí Van Buren. „Je to sedm let, co jsem nehrál v Nizozemsku. Těším se na půlrok doma a na život v mém domácím městě. Určitě pomůže také mým výkonům na hřišti," doufá autor čtrnácti branek v dresu Slavie.

Sešívaní mají za sebou skvělý podzim vyšperkovaný účastí v Lize mistrů. Van Buren však k velké jízdě moc nepřispěl. Příliš se mu nedařilo, v české lize vstřelil v sezoně jen jediný gól.

V Edenu působí od léta 2016, loňskou zimu se na trávník vracel po takřka roční pauze vynucené zraněním.

„Mick dostal zajímavou nabídku od klubu, kde to zná, zná lidi a samozřejmě i Tomáše Necida a má to dvacet minut od domova. Tím, že nás čeká jen patnáct zápasů, a on je dlouhou dobu v roli takového žolíka, kdy nemá pevné místo v základní sestavě, nám to vzájemné konzultaci přišlo jako nejlepší řešení," vysvětluje trenér Jindřich Trpišovský.

💬 „Těším se na novou výzvu. Je sice těžké opouštět po tak dlouhé době Slavii, vím ale, že to není definitivní loučení," říká pro #slaviatv útočník Mick van Buren, který stráví jarní část sezony na hostování v 🔰 @ADODenHaag! 🇳🇱



📺 SLAVIA TV ➡️ https://t.co/sFu774luZ9 pic.twitter.com/FtZAoJo3Is — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 13. ledna 2020

"Chceme, aby měl herní praxi a v létě se nám vrátil rozehraný a v optimální pohodě. Má slíbeno, že bude na jaře hrát v základní sestavě a bude pravidelně vytížený. Vyčistí si tam trochu hlavu a v létě se vrátí zpátky," plánuje kouč Slavie.

Souhlas k odchodu do zahraničí má také Josef Hušbauer, který by měl zakotvit v Drážďanech.