Výsledek pro mě není teď to hlavní, říká nový kouč Baníku Kozel

Na první výhru Baníku stále čekáte. Jak byste zhodnotil zápas s Karvinou?

I když jsme první poločas prohráli, tak jsme v něm podali lepší výkon. Měli jsme tam dvě až tři gólové šance, které jsme neproměnili. To, na čem pracujeme, se tam ale objevovalo. Bylo tam několik hezkých šancí od založení až do koncovky, bohužel jsme nedali gól. Chtěli jsme prostřídat dvě desítky, bohužel se zranil Lalkovič.

Druhá půlka se vám už tolik nelíbila?

Druhá sestava už nepodala takový výkon, nebyla tam plynulost hry, naopak jsem viděl hodně ztrát. Ale cením si toho, že i v únavě se hráči prali, abychom neprohráli, což se nakonec podařilo. S tím spokojený jsem, i když bych samozřejmě taky už chtěl vyhrávat. Furt to však pro nás není vrchol. Včera jsme měli dva tréninky, jeden z nich byl velmi těžký.

Když se vítězí, lépe se trénuje. Povzbudila by tým výhra?

Alex Ferguson říkal, že v některou chvíli je nejlepším výsledkem porážka. Hráče to drží v určité ostražitosti, pracovitosti, že není všechno dobře. Říkal jsem klukům, že výsledek teď pro mě není hlavní. Chci, aby pracovali. V prvním poločase jsem nebyl s jedním hráčem spokojený, zdálo se mi, že hraje nedisciplinovaně, nezodpovědně a na půl plynu. To trpět nebudu. Spíš odpustím porážku, když uvidím, že jeli na sto procent než tohle.

Do utkání naskočil v první půli Ondřej Šašinka. Počítáte, že zůstane?

Jsem rád, že mohl hrát. Včera vypadal nabuzeně, v trénincích neměl problém, tak jsme ho hned nasadili, přestože měl snad šest týdnů pauzu a minulý týden trénoval individuálně. Poločas odehrál bez újmy na zdraví, některé věci neudělal správně, protože herní praxe je něco jiného než trénink. Ale jsem rád, že má první zkušenost za sebou.

Je variantou za Diopa?

Ta možnost, že Diop odejde, existuje, i když ještě to snad není hotové. V létě mu končí smlouva, takže pro klub je to asi finančně zajímavější nyní, než kdyby odešel po skončení. Musíme se s tím vyrovnat, beru to tak, že je to se Šašinkou kus za kus. O Ondru stojím, chci, aby tady byl. Viděl jsem u něj věci, které nám můžou pomoct, navíc dal ve Slovácku pět gólů, takže když bude zdravý, nemusí to být pro nás takový deficit.

Když jste přišel do Baníku, říkal jste, že musíte nejprve kádr poznat, abyste dokázal říct, kde je třeba posílit. Už to víte?

O určitých hráčích už obrázek máme. Víme, kde bychom chtěli posílit. Nějaké změny ještě můžou být. Zápasy na trávě jsou pak sice trochu jiné, ale ukazuje se mi, že jsou tady pracovití hráči. Ale zase někteří jsou trošku lechtivější na to, když zápas bolí. To ukázal i dnešní zápas s Karvinou. Snažíme se kádr vybrat tak, aby byl do sezony co nejsilnější. Je možné, že už tento týden nebo třeba do odletu na Maltu už by kádr na jarní sezonu mohl být hotový.

V týmu už je i De Azevedo. Jak se vám líbil?

Včera prvně trénoval, dnes působil poměrně živě. Je silný na míči, horší je to s Brazilci třeba u taktických věcí. Ale určitě to může být hráč, který bude platný.

Je těžké je vštípit do hry nové prvky, rozestavení?

Nezmění se všechno hned, zatím jsme se na zápasy extra nepřipravovali, nevolili jsme ani nějakou optimální sestavu. Zkoušíme nějaké věci, hráče na různých postech, navíc bereme v potaz, že na Slovácku nemůžou čtyři hráči nastoupit. Teď se potřebujeme připravit fyzicky, protože bez toho nebudeme moct fotbal hrát. Zápasy jsou v tuhle chvíli součástí tréninkové procesu.