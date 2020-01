Dva útočníci pro jaro stačí, ujišťuje Trpišovský. Stát se ovšem může cokoli

Dvacet hráčů do pole, z toho dva až tři mladíci, a tři brankáři. S takovým kádrem hodlá vstoupit do jara Jindřich Trpišovský, trenér fotbalové Slavie. Český mistr se z kondičního soustředění ve Španělsku vrátil domů, formu pak bude ladit na dalším výjezdu v Portugalsku. „Do odletu může dojít v kádru snad jen k nějakým kosmetickým změnám,“ avizuje kouč, který sešívané na podzim dovedl až do Ligy mistrů.

Stanislav Tecl by měl být na jaře ve Slavii útočníkem číslo jedna. Nebo ne...?

Luxusní 16bodový náskok na druhou Plzeň dává červenobílým klid a jistotu. Mistrovský titul by tak jako tak měli obhájit s prstem v nose, a tak mohou pro 15 jarních kol zredukovat početný kádr.

„Může do toho vstoupit nějaké zranění, k čemuž ale, doufám, nedojde. Intenzivně usilujeme o Davida Zimu z Olomouce. Doufám, že se nám jeho příchod podaří dotáhnout do konce, aby s námi mohl odletět do Portugalska," poukazuje Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro klubový web na současnou prioritu.

Jeho názor by mohl změnit případný odchod nějakého hráče do zahraničí. „To riziko ale je, v Evropě končí přestupní okno různě a všichni si vzpomínáme na minulý rok, kdy Michael Ngadeu odlétal tam, zase se vracel zpět a nikdo nevěděl, co bude. Poslední dva tři dny se může stát cokoli, klidně může přijít taková nabídka, která tím vším totálně zahýbe. Já si ale myslím, že k tomu nedojde," přemítá kouč.

Variant je víc

Spekuluje se o zájmu Slavie o kanonýra Komličenka z Mladé Boleslavi. Škoda totiž odešel do Turecka a Van Buren bude hostovat doma v Nizozemsku. V Edenu tak zbyli jen dva klasičtí útočníci Tecl a Hilál.

„Na hrotu může nastoupit i Peter Olayinka, nebo Lukáš Masopust. Další alternativou je také mladý Joao Felipe. Na herní soustředění s námi pravděpodobně poletí i jeden útočník z mládeže, kterého bychom si rádi trochu proklepli v zátěži. Existuje pak i varianta, se kterou jsme se prezentovali v Evropě, a to je hra bez klasického útočníka," vypočítává možnosti pro jaro.

Troufne si tedy na obhajobu jen s dvojicí útočníků?

„Uvidíme po Portugalsku. Bude důležité, aby oba byli zdraví, a pokud tomu tak bude, nepředpokládám nějaké změny. Je to ale fotbal, za týden se může na trhu objevit zajímavý hráč a budeme mluvit jinak. Teď ale vsadíme na dva hráče," ujišťuje Trpišovský.

Náš starý dobrý Teclík...

„Pevně věřím ve Standu Tecla, který se na jaře určitě vrátí ve formě, jakou měl v době, v níž došlo k jeho nešťastnému zranění. Všechny testy a herní tréninky tomu nasvědčují. Myslím, že Standa je teď v nejlepším rozpoložení od zranění. Bude to náš starý dobrý Teclík," těší se kouč lídra ligové tabulky.

Júsuf Hilál ze Slavie Praha a Kamil Vacek z Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

„Navíc máme i Júsufa, kterému chceme dát prostor, aby ukázal, že na Slavii má. V létě se pak bude kádr skládat jinak. A to jak kvůli EURO, tak i návratům z hostování. Chceme myslet na to, že máme před sebou patnáct utkání a dva útočníky, které jsme si do Slavie vybrali, přivedli a teď jim musíme dát prostor," říká trenér.

Čas Petara Musy, který se chytil na hostování v Liberci, tedy přijde až později.

„V létě s tím počítáme a chceme mu dát v příští sezoně velký prostor," předesílá Trpišovský.