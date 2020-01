Liberec si pořídil posilu ze Slavie

Sešívaní registrují další hráčské přesuny, nejde však o členy užšího kádru áčka. Dvacetiletý bosenský útočník Imad Rondič přestupuje z fotbalové Slavie do Slovanu Liberec. Brankář Martin Vantruba by měl na jaře hostovat v Příbrami. Bosňan se v Liberci připravuje už od začátku zimní přípravy. Nyní se podařilo definitivně dotáhnout jeho přestup.

Mládežnický reprezentant Bosny a Hercegoviny Imad Rondič měří 190 cm a váží 83 kg. Talentovaného levonohého útočníka si už jako osmnáctiletého vyhlédla a do juniorky přivedla pražská Slavia. Pak zamířil na hostování do Viktorie Žižkov, odkud se vrátil zpět do Slavie. Na podzim nastřílel osm branek za slávistický B-tým v ČFL.

"Jsme rádi, že se nám Rondičův přestup podařilo dotáhnout a že s námi podepsal dlouhodobou smlouvu," kvituje Zdeněk Koukal, sportovní ředitel Slovanu. „Imad během přípravy dobře zapadl do týmu, je to pracovitý kluk, který je rychlostně i silově dobře vybavený a dokáže se tak dostat do koncovky. Věřím, že pro Slovan bude přínosem," dodává trenér Pavel Hoftych.

„Imad přerostl úroveň našeho B-týmu a je potřeba, aby udělal další krok pro svůj rozvoj. Liberec v tomto případě vnímáme jako ideální destinaci," přibližuje Jiří Bílek, člen sportovního úseku Slavie.

Sešívané opustí pro jarní část sezony i slovenský brankář Martin Vantruba, jemuž skončilo půlroční hostování v Pohronie a na následující tři měsíce by měl být zapůjčen do Příbrami. „Má povolení se připravovat v Příbrami, se kterou aktuálně finišujeme jeho půlroční hostování," říká Bílek.