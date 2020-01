Na Kypru chceme zabudovat do týmu Marečka, avizuje trenér Hejkal příchod posily

Jak to vypadá s příchodem zkušeného záložníka Lukáše Marečka z belgického Lokerenu?

Už dříve jsem o něm něco řekl v souvislosti s Teplicemi a strhla se o něj velká bitva. Jsme rádi, že jsme snahu o jeho získání uhájili pro sebe. Zkusíme ho zabudovat do týmu už na Kypru. Ještě předtím jede v neděli do Teplic na zdravotní testy a v pondělí by to mělo být podepsáno. Lukáše Marečka, jehož jsem poznal už při svém působení ve Spartě, vnímám jako univerzálního hráče na více postů.

Na co se zaměříte při pilování herní stránky?

Budeme dělat systémové věci. Potřebujeme, aby kluci hráli spolu, protože dosud jsem zátěž rozkládal na dvě jedenáctky.

Jste spokojen se skladbou soupeřů na kyperském kempu?

Střetneme se s polským Slaskem Wroclav, který vede Víťa Lavička, dalším polským celkem Górnikem Zabrze a slovenským Trenčínem. Zvolili jsme tento model, protože tato mužstva jsou nám nejbližší. Měla by to být pro nás vynikající prověrka. Například kyperské týmy praktikují atypický styl hry, hrají jinak, než s čím se potkáváme doma.

Co dalšího v cizině zvládnete?

Možná tam bude nějaký výklus, regenerace, ale vyslovené věci ohledně síly a běhání uzavíráme. Teď budeme dělat jen fotbal.

Jaký je zdravotní stav hráčů?

Z pátečního tréninku odešli Vyhnal a Jakub Mareš, musíme je dát dohromady a věřím, že budou hned v pořádku, Jsem rád, že se v zápase s Chrudimí na hřiště dostal Ljevakovič po dlouhé pauze, zaviněně zdravotními problémy.