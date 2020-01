Jeden zápas za Spartu, a šup zpátky. Talent se vrací do Příbrami

Čerstvě dvacetiletý Matěj Polidar naskočil se Spartou do zimní přípravy. Trenéři s jeho přístupem byli spokojeni. "V zájmu jeho většího herního vytížení se ale teď na půl roku vrací do Příbrami, kde dohraje aktuální sezonu přesně v souladu s plánem, který platil při jeho přestupu," poukazuje letenský klub.

Polidar tedy stihl ve Spartě kondiční část přípravy a odehrál také poločas v prvním přípravném utkání proti Českým Budějovicím (1:0).

🔄 HOSTOVÁNÍ | Matěj Polidar se na jarní část sezony vrací na hostování do Příbrami.



🗣️ „Poznal jsem, jak to na Spartě chodí, a trénoval jsem se skvělými hráči. Vím na čem dál pracovat. V létě se vrátím a znovu zabojuju o svoje místo!“ #acsparta



„Moc se mi tu líbilo, jsem rád za takovou zkušenost, byť to byly jen dva týdny. Poznal jsem, jak to tu chodí, a trénoval jsem se skvělými hráči. Určitě mi to něco dalo, vím na čem dál pracovat. V létě se vrátím a znovu zabojuju o svoje místo," plánuje odhodlaně Polidar.

„Brali jsme ho do přípravy proto, aby trochu poznal klub, zároveň abychom ho osobně poznali i my trenéři, ať už po charakterové nebo herní stránce. To dva týdny splnily a v tuto chvíli vidíme jako prioritu, aby bojoval o pevné místo v Příbrami a aby měl prostor se do jejich kádru znovu začlenit," líčí Polidarovu situaci trenér Václav Jílek.

Podle kouče jde o hráče velmi dobře kondičně připraveného, musí ale na sobě pracovat především po herní stránce.

„Přáli jsme si, aby během dvou týdnů pochopil naše základní požadavky ohledně herní organizace, návyků a aby na nich pracoval v průběhu jarní části, byť bude v Příbrami. Budeme ho sledovat a monitorovat jeho výkonnost," dodává Jílek.

