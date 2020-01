Věřím, že už přišel čas, abych v Baníku zůstal, říká útočník Ondřej Šašinka

Proti Karviné (1:1) ve druhém vystoupení Baníku v Tipsport lize odehrál prvních pětačtyřicet minut, proti Žilině (0:2) zvládl utkání celé. Do šancí se dostal. Gól nedal. „Ještě to není vůbec ono. Dlouho jsem se po zranění léčil a chvilku to ještě potrvá, než se do toho zase dostanu. Ale věřím, že už přišel čas, abych v Baníku zůstal. Těch hostování už bylo dost," říká 21letý útočník, jenž kromě Slovácka na podzim hostoval v minulých sezonách také ve slovenských Zlatých Moravcích a v Senici.

Jeho naděje setrvání v Ostravě se zvětšily poté, co nejlepší střelec Baníku Senegalec Dame Diop přestoupil do tureckého Hataysporu. „Beru to tak, že je to s Šašinkou kus za kus. O Ondru stojím, chci, aby tady byl. Viděl jsem u něj věci, které nám můžou pomoct. Když bude zdravý, nemusí to být pro nás takový deficit," myslí si trenér Baníku Ostrava Luboš Kozel.

Přes odchod Diopa nebude mít Šašinka snadné se v útoku Baníku přes zkušenějšího Baroše, Smolu či Kuzmanoviče prosadit. O šanci proniknout do áčka usiluje také nejlepší střelec třetiligové rezervy 20letý David Buchta, jenž dal v přípravě už dva góly. Proti Pohronie se prosadil také český dorostenecký reprezentant Timofej Barkov.

„Konkurence tu je velká, ale tak je to správně. Je jenom na mně, jestli budu hrát v přípravě tak dobře, abych zůstal a dostal se do základu," ví Ondřej Šašinka, jenž v lize za Baník odehrál ve třech sezonách přesně čtyřicet utkání a dal tři góly.

Ve Slovácku mu na překonání této mety stačil půlrok. V šestnácti zápasech nastřílel pět gólů a byl za Tomášem Zajícem druhý nejlepší střelec týmu. „Hodně moc mi to hostování pomohlo. Měl jsem trenérovu důvěru, hrál jsem pravidelně a cítil se na hřišti velmi dobře," přiznává mladší z bratrů Šašinků.

A pokud by se do kádru Baníku přece jen nedostal? „S trenérem Slovácka Martinem Svědíkem jsme si telefonovali a říkal mi, že kdyby to v Baníku nevyšlo, tak by mě vzal zpátky," prozrazuje Ondřej Šašinka. Ať tak, nebo tak v sobotu 15. února, kdy startuje jarní část Fortuna ligy, zřejmě v Uherském Hradišti bude. Slovácko totiž hostí právě Baník.