Brankář Grigar: Zima bez sněhu a velkého mrazu je v pohodě

„Vzpomínám si, že když jsem jako mladík začínal v druholigových Vítkovicích, hodně se tenkrát v zimě především běhalo. Soutěže ale začínaly až v půlce března, takže fotbalové věci přišly v tréninku na řadu až později. Taky jsme třeba jezdili autobusem do Chorvatska, kde bylo pět stupňů," vybavuje si Grigar počátky profesionální kariéry.

Současné zimní podmínky v domácím prostředí si pochvaluje. „Počasí v Teplicích nám docela přálo, bylo to bez sněhu i většího mrazu, takže dosavadní zima v pohodě. Je super, že teď absolvujeme herní soustředění na Kypru. Už ani netuším, pokolikáté tam máme s Teplicemi herní kemp. Sílu jsme snad natrénovali doma. Na řadě jsou herní prvky, standardní situace, nácvik penalt, břevínka," usmívá se Grigar.

Za chvilku se Teplický tým vydá do letadla a vyrazí směr soustředění Agia Napa 🇨🇾 #skláři #glassboys pic.twitter.com/rrnpB8Fog4 — FK Teplice (@FK_Teplice) January 21, 2020

Patří mezi teplické stálice

Protřelý gólman patří dlouhodobě k pevným článkům v teplickém kádru. „Ale takhle to neberu. Tomáš Vondrášek je v klubu ještě déle než já. A v týmu už přes deset let nepřetržitě působí i Admir Ljevakovič, který se po zranění vrátil do přípravy, a to je ta pravá stálice," podotýká zkušený brankář.

Ze svého postu gólmana zpravidla diriguje i obrannou řadu. V ní asi bude chybět stoper Jeřábek, který odmítl prodloužit v létě končící smlouvu a byl v lednu přeřazen do béčka. Naopak novou posilou je univerzální záložník Lukáš Mareček. „Ve fotbale nikdy nevíte, jaké mohou nastat změny. Uvidíme, jestli se k nám připojí ještě někdo další," uvažuje Grigar.

V první lize má na svém kontě takřka tři stovky odchytaných zápasů. Prvních čtyřiadvacet si připsal v pražské Spartě, další starty pak soustavně sbírá jen v dresu Teplic. Na jaře se už nepotká v roli soupeře s některými útočníky nebo ofenzivními hráči, jako jsou Škoda, Hušbauer, Van Buren, Diop, Mešanovič, Plšek a další, kteří zamířili z tuzemska do ciziny.

„Vnímám, co se v lize děje. Kluci odcházejí, a když jdou zrovna do zahraničí, tak to znamená, že jsou asi dobří. Každý chce zkusit něco nového a jenom jim to přeji," glosuje teplický gólman zimní pohyby v ligových kádrech.