Odchovanec Slavie, exklokan, talentovaný teenager. Navrátilci do Plzně větří pod Guľou šanci!

„Jestli přišel v Plzni můj čas? Doufám, že ano," prohlásil 21letý Bucha. Odchovanec Slavie, s níž se v létě 2018 rozkmotřil, vypověděl jí smlouvu a následně se upsal Plzni, udělal na podzim velký výkonnostní skok. Patřil k nejvytíženějším hráčům Mladé Boleslavi, v 24 zápasech vstřelil 7 gólů, navrch přidal 4 asistence.

„Loňské jaro jsem se v lize oťukával, zvykal si na její kvalitu a rychlost. Podzim už ale vyšel tak, jak jsem chtěl, hostování v Bolce splnilo to účel. Samozřejmě to ale vždy může být lepší," řekl skromně Bucha.

Pavel Bucha a Valentin Cretu z FCSB v souboji o míč

Vlastimil Vacek, Právo

V úvodním duelu zimní přípravy figuroval v sestavě, která v prvním poločase nasázela Ústí nad Labem tři góly. „Z osobního hlediska nic moc, nemám z toho dobrý pocit. Chtěl bych hrát líp. Za tým jsem ale spokojený, dali jsme tři góly, zahráli si," podotkl Bucha, jehož parketa je ve středu pole.

Prosadí se Havel?

S nadějí vzhlíží k návratu do Plzně také Havel. Muž, který už v dresu Viktorii prošel mnoha těžkými bitvami včetně těch v Lize mistrů. Nikdy nezklamal, naopak patřil mezi nejlepší. V úvodu ligového podzimu ale vysedával na lavičce, nakonec zvolil výpomoc v Ďolíčku.

„Jsem rád, že jsem zpátky ve Viktorce, vrátil jsem se do úžasné kabiny. O šanci se poperu. Jsem hodně motivovaný, chci do toho dát všechno. Uvidíme, na co to bude stačit," uvedl Havel. U Botiče se stal lídrem týmu. Byť herně to klokanům drhlo, Havel bylo jednou z mála výjimek, na které bylo spolehnutí.

„Bohemka byla správný krok, byl jsem tam moc rád. Ověřil jsem si, že ligu hrát dokážu. Teď jde jen o to, potvrdit to ve Viktorce a prosadit se," dodal 25letý univerzál. Guľa ho může využít na pravém kraji obrany i zálohy. Byť nový kouč koketuje se změnou rozestavění, pro Havla se nic nemění.

„Je to podobné, hodně se útočí. Snad jen, jistá změna je v obranné fázi. Po ztrátě míče se tlačíme do napadání soupeře. Ale automatismy, co jsme měli za pana Vrby, jsou tady pořád. Snažíme se pracovat na detailech, v tréninku je to teď určitě větší jízda. Všichni se pereme o místa," doplnil Havel. Bude v tom některý ze čtyř navrátilců úspěšný?