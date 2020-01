Zimní příprava po dvanácti letech? Odneslo to koleno, tvrdí Sivok

Po kolika letech absolvujete klasickou českou zimní přípravu?

Po dvanácti. Je to úplně něco jiného, než na co jsem si zvykl. V zahraničí jsme měli krátké volno a pak třeba jen týden přípravy mezi podzimní a jarní částí ligy. Bylo to hlavně o míči. Po návratu domů jsem sice věděl, do čeho jdu, ale abych se přiznal, není to pro mne v mém věku nic moc. Momentálně ani netrénuju, protože mám oteklé koleno. Bohužel to je následek nezvyku a umělé trávy. Musel jsem vysadit, takže plavu, posiluju, jezdím na rotopedu a chodím do fitka, kde se potkávám i s hokejisty. Už vyhlížím soustředění na Kypru, kde se budeme připravovat a hrát na přírodní trávě. Naštěstí tyhle galeje, které jsou ale nezbytné, skončí brzy i klukům.

Alespoň se jim vyhnete...

Pro mne to není příjemné. I když tohle není zrovna něco, po čem bych toužil, vím, že je tvrdá zimní příprava nezbytná. Nemohu trénovat s týmem, což mi na náladě také nepřidá. Dneska už to také nejsou takové galeje jako ještě před těmi dvanácti roky, když jsem odcházel do zahraničí. Tehdy byly i čtyři fáze za den, večer se končilo posilovnou a druhý den jsme ráno lezli po čtyřech. A to jsem v zimě zažil i běžky nebo běhání v hlubokém sněhu. Hrozný záhul dostávaly vazy a achilovky. Takové galeje už jsou naštěstí přežitek. Dneska jsou dvě tréninkové fáze. Zimní příprava je kratší a dá se vydržet. V Dynamu umí trenér Horejš a jeho tým přípravu správně nadávkovat a kombinovat.

Nebude vám ale tahle fáze přípravy na jaře chybět?

Doufám, že ne, každý si myslí, že mám zkušenosti a těmi to doženu, ale když nemám natrénováno a jistotu s míčem, sám cítím, že moje výkony nejsou optimální. Na Kypru si zkrátka víc naložím, jak v práci s míčem, kdy odehraji nějaké přípravné zápasy, tak samozřejmě i s doháněním fyzičky. Ta je nezbytná. Ale musím zátěž rozložit, abych kolenu neublížil. Bude to trápení, než se dostanu do herní pohody. V tomhle byl úžasný Tomáš Rosický. Nehrál pár týdnů, i měsíců, ale pak přišel na hřiště a byl výborný. Tuhle schopnost nemám. Já potřebuji nějaký čas, abych se dostal do normálu.

Běhat také nemůžete?

Teď nemohu, ale raději než běhání po tartanu, umělé trávě nebo i v přírodě, si v klubu nebo doma zaběhám na pásu. Mám raději intenzivnější trénink než dlouhé běhy. Nastavím si určitou rychlost a makám. Pás neošidíte, na něm si nemůžete ulevit nebo na chvíli zvolnit. Ale já jsem tréninky nikdy nešidil.

Úlevy od trenéra Horejše tedy nechcete?

V žádném případě! Začátek zimní přípravy jsem odtrénoval s klukama, než začalo zlobit koleno. Vím, že dobrou zimní přípravu potřebuji, budu z ní žít celé jaro. Nenudím se, ale je to otravné. Štve mě, že ztrácím kus přípravy.