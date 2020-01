Proč mají trenéři Sparty zamotanou hlavu? Jen Tetteh za to nemůže!

Zatím ještě nenastal čas, aby fotbalová Sparta odhalila posilu, s níž jedná a která by měla s Pražany případně odjet na soustředění na přelomu ledna a února. „Opravdu se jedná, ale přestup není dotažený, natož aby byl podepsaný, takže konkrétní nebudu,“ odmítl letenský asistent Michal Horňák třeba jen naznačit, o jakou akvizici se jedná a zda je reálné, aby se s týmem chystala na ligové jaro už ve Španělsku.

A co třeba odchod Martina Haška, o němž se v posledních dnech hodně mluví? Ten s vámi do Španělska poletí?

Nic konkrétního na stole neleží, takže ani na téma Hašek bych se zatím nechtěl vyjadřovat.

Není jistým signálem jeho odchodu z Letné to, že ve středeční přípravě proti Jihlavě v kádru chyběl a na hřišti se neobjevil?

Martin byl počátkem týdne nemocný, takže dohání tréninkový výpadek. Ale v našem kádru je a připravuje se s námi.

Fotbalisté Sparty Praha (zleva) Georges Mandjeck, Costa, Srdjan Plavšič a Michal Trávník oslavují gól během přípravného utkání s Jihlavou.

Vlastimil Vacek, Právo

V kádru je i dvacetiletý Jan Fortelný, který na podzim hostoval v druholigové Jihlavě a vy jste si ho nyní stáhli zpátky. Počítáte s ním pro jaro? Bude se s vámi připravovat i ve Španělsku?

Zamotal nám hlavu. Už v prvním přípravném utkání proti Českým Budějovicím ukazoval, že je dobrým fotbalistou výborným v práci s míčem, ve středu proti Jihlavě to potvrdil. Dává nám najevo, že by chtěl ve Spartě zůstat.

A zůstane?

Možností je několik.

Znamená to, že ještě nemáte jasno o hráčích, které vezmete na soustředění?

Zatím ne, ale do soboty, kdy hrajeme další přípravu s Ústím, je ještě dost času. I pro hráče, z nichž každý bojuje o svou nominaci. Proto o ní rozhodneme až před odletem.

Benjamin Tetteh ze Sparty střílí svůj druhý gól během přípravného utkání s Jihlavou.

Vlastimil Vacek, Právo

Zmínil jste se o Fortelném, který vám příjemně zamotal hlavu. Stejné je to nejspíš s Tettehem, který nastřílel v přípravě s Jihlavou hattrick a předvedl se v jiném světle než na podzim.

Chce se prosadit do základní sestavy, což v přípravě potvrzuje. A nejde jen o tři góly, které dal. Je na něm patrné, že když se dostane do šance, řeší ji s daleko větším klidem než na podzim, po ztrátě míče se vrací dozadu, což nemíval ve zvyku, spokojeni jsme i s jeho přístupem k tréninku.

Velký prostor v duelu s Jihlavou dostal stoper Štetina, který jako jediný odehrál celý zápas. Znamená to, že je zpátky a že s ním pro jaro zase počítáte?

Stoperů máme relativně dost a všichni mají šanci dostat se do sestavy, což platí i pro Štetinu. Proti Jihlavě patřil k nejlepším hráčům a byli jsme s ním hodně spokojení. Teď nám jde ovšem hlavně o to, abychom viděli, kdo s kým může hrát. Proto je střídáme a protáčíme, složení stoperské dvojice ale zatím stále hledáme, neboť ještě nevykrystalizovala.

Mohamed Tijani z Jihlavy a Jan Fortelný ze Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

I během zimní přípravy vás limitují zranění spousty hráčů, k nimž se přidali i Lischka, Hložek či Hancko. Dělá vám to velké problémy?

Vypomáháme si tím, že jsou s námi někteří hráči z béčka, navíc Dočkal a Drchal už s týmem naplno trénují. A i s některými dalšími zraněnými to vypadá čím dále lépe, a i oni by měli brzy naskočit do přípravy.

Mimochodem, liší se ta letošní nějak od příprav předchozích?

Skladba tréninků je skutečně trochu jiná, Máme větší prostor pro běhání bez míče, v přípravných zápasech chceme, aby byli hráči stále v pohybu, počínali si aktivně, po většinu času drželi míč a po jeho ztrátě hned přepnuli do bránění a snažili se ho získat zpátky. Nejde to samo sebou plnit celých devadesát minut, ale zvládáme to.