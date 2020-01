Se zlomeným nosem chtěl přijít na druhu půli! Guľa chválil zraněného útočníka i vysokou výhru

Duel se Žižkovem ani nového kouče Viktorie příliš nenadchl. „V prvním zápase nám chyběly finální přihrávky, početnost, rizikovost v ofenzivě. Žižkov byl aktivní, vyměnil dvě jedenáctky a stíhal s námi běhat. Hlavně proto, že jsme hráli pomaleji. Z obrany jsme ale hráli s velkou mírou rizika. Tam si kluci potvrdili, že když je sebevědomí a jsou přesní, tak umí vyzrát i proti presinku," uvedl Guľa.

Odpoledne to bylo ze strany Západočechů jiné kafe, do dvacáté minuty vstřelili Sokolovu tři góly. Do konce utkání pak přidali další tři (Beauguel i Hořava 2x, Kovařík, vlastní Čihák). „Druhý zápas si kluci víc užili. Bylo tam víc náběhových věcí, víc kolmosti a finálních přihrávek. Z toho pramenily věci, které tým dotáhl do konce," lebedil si nástupce Pavla Vrby.

Mrzí ho naopak zranění útočníka Tomáše Chorého, který v dopoledním duelu ve vzdušném souboji utrpěl zlomeninu nosu. Odletí s týmem v pondělí na herní soustředění do španělské Estepony?

„Lékař říkal, že by nos neměl být nijak posunutý. Tomáš byl dokonce tak tvrdý, že chtěl přijít na druhý poločas odpoledního zápasu. To bylo z jeho strany neuvěřitelné. Kluci, kteří měli toto zranění, byli za čtyři dny schopni jít do tréninkového procesu. Věřím, že Tomáš s námi na soustředění odletí a zapojí se i do zápasů," uvedl Guľa.