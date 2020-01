Pohroma pro Boleslav! Kapitán Matějovský dohrál, přetrhl si achilovku

„Je to obrovská nepříjemnost, ale to patří k fotbalu a nedá se nic dělat. Mára je silný a věřím, že se brzy vrátí. Když to trochu otočím, tak je to šance pro další hráče," uvedl trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber, který zatím počítá především ztráty. Do Turecka přestoupil Mešanovič, do Ruska míří Komličenko.

Léčba přetržené achilovky může trvat měsíce. „Přesto věřím, že bude mít chuť se vrátit. Je to Boleslavák, a i když nejsem majitel klubu, tak jsem skoro přesvědčený, že Mára bude v klubu doživotně něco dělat. Jestli má trénovat dorost, nebo být vedoucím mužstva, či ještě zkusit hrát, tak bych mu navrhoval tu třetí variantu. On se nemusí nikam vracet, nemusí nikam odcházet a my budeme všichni připraveni mu k tomu návratu, pokud bude samozřejmě chtít, pomoct. Ale znovu opakuji, že jsem přesvědčený, že chtít bude," podpořil Matějovského Weber.

Mladoboleslavští si i bez svého lídra se slovenským soupeřem poradili, zvítězili 5:0 a postoupili do pondělního finále, kde se utkají se Zbrojovkou Brno. „Ale bylo znát, když Marek na hřišti není. Drží tým pohromadě, je to klíčový hráč, kapitán, legenda v Boleslavi. Všichni k němu chováme obrovský respekt. Přetržená achilovka je hodně nepříjemná věc," řekl autor prvního gólu Mladé Boleslavi na turnaji Jiří Klíma.

Matějovský si levou achilovku léčil. Hned v prvním utkání si ji ale zranil. „Dělal všechno, aby se co nejrychleji vrátil. Jezdil do Prahy trénovat na pás, aby noze ulehčil a bohužel se mu to takhle vrátilo. Čeká ho operace, ale já věřím, že to není konec, že se z toho dostane a ještě mi na nějaký gól nahraje," řekl střelec Tomáš Wágner.