Odletí Souček se Slavií na portugalské soustředění? Ani trenér Trpišovský nedokáže odpovědět

Českým Budějovicím jste sice nastříleli tři góly, ale přesto jste s nimi remizovali...

Udělali jsme vzadu tři velké chyby, které soupeř potrestal. Ale přípravné zápasy jsou od toho, aby se hrálo nahoru dolů.

V ofenzivě se vám dařilo už mnohem víc než v prvním přípravném duelu, kdy jste se nedokázali střelecky prosadit.

Dali jsme tři góly, měli jsme i další šance, které jsme ovšem řešili špatnou finální přihrávkou. V ofenzivě však to bylo skutečně výrazně lepší. Hlavně běžecky...

I proti Jihočechům jste dal příležitost některým novým hráčům. Největší pozornost na sebe poutal Oskar, s nímž jste musel být určitě spokojen.

Myslím dokonce, že byl naším nejlepším hráčem. A nejde je o gól, který vstřelil, ale i o jeho fotbalový projev a výborné ovládání míče. Přitom nastoupil na postu, na kterém dlouho nehrál. V české lize však začínal jako křídlo, a protože jsme chtěli i na tomto místě sestavy vidět, posunuli jsme ho dopředu a on odehrál celý zápas. Trochu z nouze, protože nám někteří hráči vypadli. Oscar přitom naplno ukázal potenciál, který v něm je.

Hodně se spekuluje o příchodu mladé olomouckého stopera Zimy. Ten se ale ve vašem kádru zatím neobjevil. Jak to vypadá s jeho přestupem?

Jednání jsou trochu komplikovaná, i když po sezení před dvěma dny se jeho příchod trochu přiblížil. Byli bychom rádi, kdyby se ve Slavii objevil co nejdříve, on má zájem také, ale záleží na Olomouci, protože je to její hráč. Finální dohoda je ale ještě hodně daleko.

Ve středu odlétáte na další soustředění, tentokrát pro změnu do Portugalska. Už máte jasno, kolik hráčů sebou vezmete a nakolik zredukujete současný kádr?

Máme dojednané čtyři zápasy, takže poletí sedmadvacet hráčů. Už proto, že jedno utkání hrajeme v pátek a druhé hned v sobotu. Navíc chceme jedno střetnutí vyčlenit pro mladé hráče z našeho širšího kádru. To proto, aby jim se nabídla možnost dobré konfrontace se soupeřem a my je viděli v akci.

Bude ve výpravě i kapitán Tomáš Souček, který slávistický dres pořád obléká, i když se o jehožpřestupu do Monaka, West Hamu či Brightonu v posledních dnech hodně mluví?

Na to neumím v tuto chvíli odpovědět. Občas sice nějakou informaci dostanu, ale jednání jsou v kompetenci klubového vedení a Honzy Nezmara, ve finále musí své říci Tomáš. A navíc - v zimním přestupovém období se strašně moc transferů řeší a rozhoduje až v posledních dvou dnech