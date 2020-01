V Polsku je za hvězdu. Nebránil bych se udělat zase krok výš, vzkazuje český záložník Pospíšil

Má co napravovat. Ne on sám, ale jeho polský klub Jagiellonia Bialystok, kde český záložník Martin Pospíšil patří mezi hvězdy týmu. "Momentálně v klubu panuje velká nespokojenost. Naše cíle jsou jiné, ale je před námi ještě dost zápasů na nápravu. Bodové odstupy nejsou velké," hlásí česká hvězda devátého týmu tabulky polské nejvyšší soutěže.

Nepovedený podzim vyvrcholil odvoláním trenéra Mamrota. Týmu se ujal Bulhar Petev, jak výměnu vnímáte?

Samozřejmě to není příjemné, když odchází trenér, protože za to cítíme zodpovědnost i my hráči. Já osobně tady byl s trenérem Mamrotem od začátku svého působení, takže jeho konec jsem prožíval trochu víc, než někteří jiní, ale na druhou stranu bylo vidět, že potřebujeme už nějaký nový impuls, který věřím, že s novým trenérem Petevem přijde a budeme to dokazovat hned od prvního zápasu v soutěži.

Ve hře byl i Radoslav Látal. Byl jste s ním nebo s někým z jeho okolí v kontaktu?

Ne. Samozřejmě se ke mně dostalo, že s ním Jagiellonia jedná, ale věděl jsem, že těch kandidátů je víc. Navíc bylo volno, tak jsem se snažil od fotbalu trochu vypnout. Nějak jsem to neprožíval.

Brzy vás v Jagiellonii čeká stý zápas, patříte k oporám. Změní se vaše role v týmu pod novým koučem?

Musím říct, že stovka je pěkné číslo. Vůbec mi nepřijde, že těch utkání už bude tolik. A samozřejmě mě těší, že jsem se dostal v zahraničí na takový milník. S trenérem jsme se samozřejmě bavili a víceméně se moje role nemění, chce hlavně, abych navázal na výkony který jsem předváděl doteď.

V Jagiellonii jste začal druhou zimní přípravu. Ale už v létě se proslýchalo, že je o vás zájem. Jak bylo blízko k přestupu?

Musím říct, že v poslední době se v každém přestupovém období kolem mě něco děje. Ať už nějaké oťukávání nebo nabídka, ale většinou to ztroskotá na přestupové částce nebo na tom, že majitel není nakloněn mému odchodu. Já bych se už nebránil udělat zase krok výš, myslím, že je ideální čas. Ale zase nejsem ten typ, že bych si chtěl přestup vytrucovat.

Takže se teď v zimě nic nechystá?

Nějaká jednání probíhala a možná ještě budou. Do konce přestupového období je ještě čas, tak uvidíme...

Naopak do polské ligy poslední dobou přišlo několik českých fotbalistů, v Jagiellonii jste dva v základní sestavě. Nevyptávají se vás trenéři na potenciální české posily?

Myslím, že čeští hráči už mají v Polsku dobré jméno. Oceňují tu hlavně náš charakter za který si nás, myslím, hodně váží. Když tu byl ještě trenér Mamrot, tak se mě na pár hráčů z Česka ptal. Myslím, že se do české ligy budou polské týmy dívat čím dál častěji.