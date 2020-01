Potočný letí za Baníkem. Opačným směrem se možná vydá Baroš

Baníku se v přípravě na jarní část sezony nevede. Trenér Luboš Kozel žehrá především na nízkou podporu křídel, kde má aktuálně k dispozici člena reprezentační jednadvacítky Denise Granečného a Slováka Milana Lalkoviče.

„Hráči, kteří byli na krajích nemají v sobě to, že by chodili do koncovky. To nám chybělo, protože tam byly situace, kdy jsme měli dát gól. Je to opakující se jev," stěžoval si po utkání o 3. místo v Tipsport Malta Cupu proti Dunajské Stredě, který Ostrava prohrála na penalty, Kozel.

Jakub Přichystal se pokouší zastavit střelce obou branek Baníku Adama Jánoše (vpravo)

Právo/Jiří Tomaškovič

Do Baníku střelec z Liberce

Podle posledních zpráv se zdá, že lék už je na cestě. Na Maltu, kde Ostravané absolvují soustředění, míří nejlepší střelec Liberce Roman Potočný, o kterého stál nejen trenér Baníku Luboš Kozel, ale také Sparta a Plzeň. „Není problém, kdyby hráči přiletěli za námi. Vzhledem k lize ale čím jsou s týmem dříve, tím je pro ně lehčí se adaptovat," říkal trenér Baníku ještě před odletem na Maltu.

Dočká se ve středu, i když si přál Potočného přílet mnohem dřív. „Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo," odpovídal Kozel na otázku o možném dalším posílení týmu už po sobotní porážce se Zbrojovkou Brno.

S týmem se naopak rozloučí 16letý talentovaný záložník Jakub Drozd, který odehrál druhý poločas proti brněnské Zbrojovce a zřejmě také Milan Baroš, jenž má potíže s achilovkou a nemůže trénovat.

„Letěl s námi, protože jsem věřil, že se zapojí," řekl Kozel. „Tahle věc nás mrzí a Milana nejvíce. Budeme se teď snažit zařídit věci tak, aby Milanova léčba byla co nejúčinnější," naznačil možný odlet ostravské legendy sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.