Baník setnul v prvním kole v nastavení, teď to chce Potočný odčinit

„Táhlo se to dlouho a každý den jsem doufal, aby mě Liberec uvolnil. Do Baníku jsem moc chtěl, protože jsem ze strany klubu cítil opravdu velký zájem. Na druhou stranu to vnímám i jako velký závazek tenhle zájem splatit," svěřoval se krátce po příletu na Maltu Potočný.

Pokud mu jaro vyjde stejně dobře jako podzim, kdy vstřelil 9 gólů a přidal 2 přihrávky, nemusí se ofenzivní křídlo obávat. „Jsem rád za každý gól i přihrávku. Hrozně si toho, že se mi ten podzim takhle povedl, vážím. Teď jen zbývá na to navázat v Ostravě," řekl Potočný.

Herní styl, který Luboš Kozel Baníku nyní ordinuje, by mu sedět mohl. „Ač jsem poměrně vysoký, tak nejsem žádný vzdušný typ. Myslím, že mi bude vyhovovat, protože to taky vnímám tak, že by se měl fotbal hrát po zemi, a ne aby z toho byla nějaká nakopávaná," přemítal rodák ze severočeské Roudnice nad Labem.

„Jsem z druhého konce republiky, je to pořádná dálka. Ale těším se do Ostravy. Už kvůli fanouškům. Vždy, když jsme tu hráli a oni začali zpívat Baníčku my jsme s tebou..., tak jsme měli všichni husí kůži. Baník byl doma vždy hodně silný a hodně nerad jsem do Ostravy jezdil, protože to tam bylo vždy tvrdé a furt jsme lítali luftem. Bolelo to jak od fanoušků, tak na hřišti. Těším se, že jsem na téhle straně lodi," vykládal 28letý fotbalista.

Roman Potočný nastupuje před odjezdem na úvodní trénink po přestupu z Liberce do Baníku.

Právo/Jiří Tomaškovič

V Baníku s třiatřicítkou

Fandové z Ostravy na novou posilu úplně příjemné vzpomínky nemají. V úvodním kole aktuálního ročníku v nastaveném čase rozhodl o výhře Liberce v Ostravě 2:1. „Na sociální síti mi to párkrát připomněli. Ale já, když za někoho hraju, tak na maximum. Proto jsem, nyní už bohužel, dal Baníku gól v 92. minutě. Třeba teď to všechno napravím," pousmál se Potočný.

Jeho loučení s Libercem po třech letech bylo těžké. „Kluci mi celý den psali, že jim budu chybět jak v kabině, tak na hřišti. Byli jsme tam skvělá parta lidí, kamarádi. I oni mi budou scházet, ale blíží se mi dvacátý devátý rok a už jsem potřeboval nějakou změnu," vysvětloval Potočný.

S Libercem byl jednou devátý a dvakrát šestý, nikdy s ním ale neokusil evropský pohár. „Je škoda že po podzimu v sezoně 2017/2018 odešel pan Trpišovský, protože jsme byli čtvrtí s dvoubodovou ztrátou na třetí Slavii. Kdyby neodešel, tak bychom myslím na ty poháry dosáhli. Nikdy jsem si je v Liberci nezahrál, doufám, že v Baníku si to splním, třeba už letos," řekl Potočný.

V Liberci nosil na zádech třináctku, v Ostravě bude běhat po křídle s třiatřicítkou. „Třináctku má Smolič (Tomáš Smola) a třiadvacítku si vzal Svozka (Jaroslav Svozil), jsem koukal. Byla volná devítka, a protože 7. 2. se mi narodil syn, kterému teď budou tři roky, tak mě manželka přemlouvala, abych si ji vzal. Ale mě ty trojky vždycky nosily v životě štěstí, teď budu mít dvě, tak uvidím, zda budou nosit dál," objasňoval Potočný.