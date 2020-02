Musím se naučit na kluky více mluvit, ví náhrada za Matějovského

Do Mladé Boleslavi přicházel 27letý Lukáš Budínský z Karviné loni v létě jako budoucí náhrada Marka Matějovského. A jelikož si mladoboleslavský lídr v prvním utkání Tipsport Matla Cupu proti Dunajské Stredě přetrhl achilovku, přišlo jejich střídání dřív, než se předpokládalo. „Rok jsme usilovali o Lukáše Budínského a kupovali ho z Karviné s tím, aby Máru Matějovského v nějakém horizontu nahradil. Nyní se o to pokusíme,“ řekl trenér Jozef Weber. „Půlrok jsme hráli vedle sebe, asi až čas ukáže, jak to zvládnu sám,“ připojil se Budínský

Lukáši, jste na připravený Marka Matějovského nahradit?

To ukáže až čas, jak to zvládnu sám. Půlrok jsme teď fungovali na hřišti společně a myslím si, že to klapalo. Nastupoval jsem více z pravé strany, ale to mi nevadilo. Uvidíme, jaké to bude bez něj. Musíme ho nahradit jako tým a určitě to nebude nic jednoduchého. Ale musíme se s tím poprat.

Pozici lídra na hřišti jste si v Karviné vyzkoušel dostatečně, asi to nebude proto pro vás nic neznámého, viďte?

Jo, doufám, že budu zase platný jak góly, tak i asistencemi. A především i v té mezihře, tam je Mára velmi silný.

Matějovský hraje více defenzivně než vy. Je tohle největší rozdíl mezi vámi?

Mára je silnější v mezihře. Chodil si často pro balony hlouběji a rozděloval nám to nahoru. Trenér mě naopak nabádal, abych si pro míče do hloubky tolik nechodil a snažil se hrát více pod útočníky nebo na útočné polovině.

Budete se teď v tomhle muset změnit?

Uvidíme, v jakém rozestavení budeme nastupovat. Máme na to ještě dva týdny, abychom to vypilovali. Uvidíme, jak nás trenér zaúkoluje.

Ještě jeden rozdíl mezi vámi je patrný. Zatímco Marek Matějovský je hodně slyšet, vy na hřišti moc nemluvíte. Je to tak?

Jo, ale už se o to snažím. Bude teď více na mě na ty kluky uprostřed hřiště mluvit. Teď jsme si to mohli vyzkoušet proti Hibernians. Hráli jsme v mladší sestavě a určitě k tomu je to mluvení třeba. Snažím se to do sebe dostávat.

Před jarem jste přišli o nečekaně dost hráčů. Někteří přestoupili, jiní se zranili. Čeká vás těžké jaro?

Musíme ty rozdílové kluky nahradit celkově jako tým. Už třeba nebudeme dávat tolik gólů, o to musíme být pevnější dozadu. Myslím, že vždycky nějaký ten gól dáme. Vrátil se Tomáš Wágner, dávali v přípravě s Jirkou Klímou dost gólů. A až se nám uzdraví i někteří další kluci, tak budeme zase konkurenceschopní.

S Tomášem Wágnerem jste si spolupráci vyzkoušeli už v Karviné, on si ji pochvaluje. Tam se nic nového asi učit nemusíte, že?

Jo, všichni víme, že Wagi je silný ve vápně. Musíme tam ty míče dostávat a zásobovat ho. Tohle bude stejně jako to bylo dosud. Když dá deset gólů, tak se na Komliho zapomene.

Jsou si hodně podobní?

Těžko to hodnotit. Jsou oba silní ve vápně, s oběma se mi hraje dobře. Komli má něco navíc oproti ostatním útočníkům, proto je tam, kde je teď.

Do Mladé Boleslavi by mohl přijít ze Slavie i Zelený, další spoluhráč z Karviné...

Jo, ve fotbale nikdy člověk neví. Kdyby přišel, tak by nám na těch krajích hřiště hodně pomohl. Točilo se nám tam teď hodně kluků.

Byl váš příhod do Mladé Boleslavi hodně o trenérovi Weberovi?

Nějaké námluvy byly už za trenéra Svědíka, ale tenkrát jsem ještě zůstal v Karviné. Když přišel trenér Weber, tak jsme byli hodně v kontaktu a jenom jsme čekali, až se to domluví. Podařilo se to až na konci mé smlouvy v Karviné. Jsem rád, že jsem se posunul.

Ve hře byl jistou dobu i Baník. Nemrzelo vás, že to nevyšlo třeba vzhledem k tomu, že máte přítelkyni z Ostravy?

To tak neberu. Boleslav měla zájem intenzivnější a jednání bylo dál než s Baníkem.

Po letech ve druhé lize a po postupu s Karvinou na dně tabulky, hrajete o poháry, zahráli jste si Evropskou ligu, Užíváte si fotbalový život v Boleslavi?

S tím jsem i do Boleslavi šel, abych si vyzkoušel, jaké to je hrát v předních patrech ligy a v evropských pohárech. Třeba cesta do Kazachstánu byla pěkný zážitek, i když to nebylo úplně příjemné. I v této sezoně máme stejné cíle. Chceme znovu hrát nahoře a podívat se do Evropy. Ještě jsme ve hře i v MOL Cupu, takže šance je.

Je Mladá Boleslav mezistupněm na cestě do zahraničí?

To nějak neřeším. Jsem rád, jak to je teď. Nedávno jsem se posunul z Karviné do Boleslavi, tak bych se nikam nehonil. Kdyby se něco objevilo, tak to začnu řešit.

Máte vysněnou destinaci, odkud byste zájem uvítal nejraději?

Ale jo, něco by bylo. Každý se chce podívat do Španělska, Itálie. Anglie je asi pro ty silovější typy, než jsem já. To už se mi asi nepovede. Ale jsem rád za to, jak to je.