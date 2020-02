Komličenko dal gól svému Liberci, Hanáci v Turecku potřetí vyhráli

Fotbalový osud už někdy píše takové příběhy. Ruský kanonýr Komličenko před týdnem přestoupil z Mladé Boleslavi do Dynama Moskva a v novém dresu se gólově zapsal zrovna proti Liberci, v jehož dresu v české lize začínal... Rusové vyhráli 2:0. Jinak v Turecku se daří Olomouci, která tam i do třetice vyhrála. Příbram a Zlín si v teple připsaly remízu. Jablonec ve třetím duelu v Marbelle porazil CSKA Sofia 2:0.

Slovan hned v prvním utkání v Turecku narazil na starého známého. Stav utkání s Dynamem byl dlouho bezbrankový, než udeřil právě Komličenko. Exliberecký kanonýr proměnil penaltu a ruský tým nakonec vyhrál 2:0.

K vidění přitom bylo vyrovnané utkání a především v první půli měl Slovan navrch.

Kvalitní přípravný duel, první prohra... #Turecko2020

P.S.: Komličenkovi to tam pořád padá. ⚽️ pic.twitter.com/e7TCrs41AK — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) February 1, 2020

V Turecku se náramně daří Olomouci. Ze tří zápasů si připsala již třetí výhru. Tentokrát těsně zdolala tým z Dněpropetrovsku 1:0. Z přímého kopu rozhodl Falta.

KONEC | Ukrajinské SC Dnipro-1 jsme porazili 1:0. O výhře rozhodl v prvním poločase Šimon Falta ⚽️🔵 pic.twitter.com/z77p3sRJK9 — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) February 1, 2020

"Bylo vidět, že jsme hodně unavení. Co se týká sestavy, museli jsme trošku improvizovat, jelikož nám kvůli lehkým zraněním vypadli tři hráči - González, Vepřek a na poslední chvíli Kerbr. Kluci nicméně splnili, co jsme si naplánovali. Ve druhém poločase jsme opět do hry poslali mladé hráče. Ať už Zlatohlávek, Zmrzlý, Šíp nebo Daněk se o vítězství poprali a dokázali ho udržet. Pracovali velmi dobře," hodnotí trenér Radoslav Látal duel na rozloučenou s Tureckem.

Cenná je bezbranková remíza Zlína s pohárově ostříleným Borisovem.

KONEC | Ve druhém přípravném utkání v tureckém Beleku jsme se branky nedočkali a tak se ševci rozešli s BATE Borisov bez branek. pic.twitter.com/gTgDCmwmTy — FC FASTAV Zlín (@footballzlin) February 1, 2020

Ševci začali soustředění plichtou 1:1 s Jurmalou a také ve druhém utkání se rozešli smírně s BATE. Šance přitom měly oba týmy.

Příbram začala soustředění v Turecku remízou 2:2 s Jaroslavlí. Oba góly Středočechů vstřelil mladý záložník Polidar, který zahájil zimní přípravu se Spartou, pak se vrátil hostovat k Litavce.

Jablonec v posledním zápase na soustředění ve Španělsku porazil CSKA Sofia 2:0, trefili se Kubista a Jovovič.

Opava v domácích podmínkách podlehla polskému Jastrzebie 0:1.