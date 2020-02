Další padlý sparťan letí domů, zranění by nemělo být vážné

ℹ️ Libor Kozák se kvůli drobnému zranění kotníku, které by ho nepustilo do generálky, vrací předčasně do Prahy. Na ligový zápas proti Liberci by měl být fit. #acsparta



➡️ https://t.co/JxDw7jzKLZ pic.twitter.com/5ftL6HEIUw