Slavia během zimy už s velkými kaufy nepočítá

Díky luxusnímu náskoku by měli mistrovský titul obhájit s prstem v nose. Sešívaní však budují tým s delší perspektivou a po odchodu Tomáše Součka do Anglie je čeká dost práce. „Na postech máme víceméně jasno,“ avizuje v rozhovoru pro klubovou televizi trenér Jindřich Trpišovský. Fotbalisté pražské Slavie sehrají na soustředění v Portugalsku ještě páteční duel s Bröndby Kodaň a sobotní generálku se švédským Hammarby.

Kádr pro jaro už by neměl doznat zásadních změn. Trenéři by požadovali další posilu jen v případě, že by se někdo zranil.

„Přestupové okno se uzavírá až 22. února. Já doufám, že už k žádnému pohybu nedojde. Mohlo by k němu dojít jedině v případě nějakého zranění na postu, kde nemáme hodně hráčů. Rozhlížíme se i v zahraničí s tím, že bychom možná někoho rádi v létě přivedli, ale to je složité," líčí Jindřich Trpišovský.

„Určitě bychom se nebránili příchodu hráče, který má defenzivní práci v krvi. Naši hráči jsou hodně ofenzivní, v poslední době jsme navíc přišli o Alexe Krále, Tomáše Součka. Tihle hráči nám chybí. Kdyby se objevil takový hráč, který by splňoval požadované parametry, tak by doplnění kádru připadalo v úvahu," vysvětluje kouč červenobílých.

Posila debutovala s vestou

V úterním vítězném utkání s norskou Valerengou (3:1) si premiéru v sešívaném dresu odbyl David Zima, který tým doplnil na soustředění po přestupu z Olomouce.

„Zimovi jsme dali GPS vestu a chtěli zjistit, jak na tom je. Dali jsme ho na pozici defenzivního záložníka, protože je to jedna z variant. Odešel nám Suk, zraněný Takáč nebude pravděpodobně první dvě kola dispozici a stejně tak Oscar kvůli kartám," poukazuje kouč.

A tak se v základní sestavě překvapivě objevil také mladý odchovanec.

„Šestku nemáme, a proto jsme nechali zahrát Lukáše Červa, který je pro nás v tuhle chvíli jediný klasický štítový hráč, kterého máme k dispozici. Bude záležet na soupeři, ale pro první dvě utkání hledáme hráče pro tenhle post. Chtěli jsme vidět i Zeleného na stoperu, který na tréninku vypadá velmi dobře. Rádi bychom měli levou nohu na rozehrávku," popisuje Trpišovský hledání různých variant.

Někteří ještě nejsou ve formě

V sobotu proti Hammarby už by měla nastoupit ideální jedenáctka.

„Je pravda, že někteří hráči nedosahují na svých postech výkonnosti, na které byli vloni, naopak se na ně tlačí další hráči. To ale dáme do pořádku, hlavně potřebujeme vyřešit situaci na postech, kde nám hráči odešli," uvědomuje si trenér.

Za největší oříšek momentálně považuje výškovou kapacitu týmu a první rozehrávku, která je hodně citlivá.

„I proti Valerenze bylo vidět, že nám to někdy drhne. Musíme zvolit vhodné řešení, než se nám uzdraví Laco a odkartuje Oscar, který vypadá skvěle," plánuje Trpišovský.