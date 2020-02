Rebel se angažmá v Izraeli nedočká. Haifa oznámila konec jednání s Haškem

Příběh vzpoury a zrady spěl k odchodu do zahraničí. Sparťanský fotbalista Martin Hašek je v Izraeli, kde vyjednával o přestupu do Maccabi Haifa. Zájemce o jeho služby však během čtvrtka na svém webu oznámil, že k dohodě nedojde a jednání ukončuje. Letenskému rebelovi v té chvíli zbývalo už jen pár hodin naděje, že k transferu dojde, protože přestupní termín v Izraeli končí dnešní půlnocí.

Docela šok, jakým způsobem se odhodlal odchod ze Sparty vyvzdorovat. Martin Hašek odmítl odletět s mužstvem na soustředění do Španělska. Prostě nepřišel na letiště...

Letenský klub jeho jednání ostře odsoudil a syna svého bývalého hráče i trenéra přeřadil do béčka.

Jenže co bude dál? Haškův návrat do áčka je za současné konstelace těžko možný. Sparta nechce ztratit tvář, prodej rebelujícího hráče by však i pro ni byl zřejmě ideálním řešením.

שחקן ספרטה פראג, מרטין האשק, יגיע לישראל למטרת בדיקות רפואיות והמשך מו"מ עם מכבי חיפה. המועדונים נמצאים בקשר בכדי לסכם את כל התנאים. pic.twitter.com/T1ZYTU4GwB — Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) February 5, 2020

A tak pražský klub aspoň podle zákulisních informací striktně trval na podmínkách, které Haifě předložil. Požaduje tedy přibližně 40 milionů korun a 20-25 procent z dalšího prodeje.

Kluby začaly jednat poměrně pozdě, ještě ve čtvrtek v poledne nebyla dohoda na světě.

„Martin Hašek přistane v Izraeli, kde absolvuje zdravotní prohlídku a jednání o smlouvě před přestupem do Maccabi Haifa. Kluby jsou v kontaktu, aby doladily veškeré detaily," oznámil izraelský klub ve středu pozdě večer.

Martin Hašek v dresu Sparty. Jaká bude jeho budoucnost...?

Vlastimil Vacek, Právo

Ve čtvrtek však Haifa vydala na svém webu nečekané prohlášení. Podle Maccabi chtěl hráč moc peněz, a tak Izraelci jednání ukončili. Se Spartou už se přitom prý na všem potřebném dohodli.

"V posledních několika dnech jsme se snažili získat Martina Haška. Jednali jsme se Spartou a se zástupci hráče. Poté, co jsme dohodli všechny podmínky se Spartou i hráčem, přiletěl Hašek do Izraele k lékařským vyšetřením a podpisu smlouvy. K našemu překvapení však před ním hráč zvýšil své požadavky. Proto jsme se rozhodli transfer nedokončit. Přejeme hráči hodně štěstí," zní stanovisko Maccabi.

Čtyřiadvacetiletý rebel se tak nesjpíš zase bude muset vrátit do béčka, kam ho Sparta přeřadila.