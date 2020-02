Chceme se dostat do desítky, avizuje Grigar teplické plány

Počátkem února oslavil fotbalový brankář Tomáš Grigar sedmatřicáté narozeniny a v polovině měsíce vstoupí do jarní části první ligy. Tým FK Teplice na něj bude hodně spoléhat v boji o vylepšení jedenáctého místa v tabulce. „Chceme se posunout výš,“ nastiňuje Grigar v rozhovoru pro Sport.cz teplické záměry.

V jaké situaci se nacházejí fotbalové Teplice před druhou polovinou sezony?

Čekají nás zajímavé zápasy hned na začátku. Když je zvládneme, mohli bychom být relativně v klidu. V opačném případě by asi přišla nervozita. Z deseti kol v základní části hrajeme šestkrát doma. Pokud uhrajeme potřebné body, bude to jen dobře.

V sobotu 15. února hostíte v prvním jarním ligovém vystoupení Sigmu Olomouc. Čím může být tento duel nejvíc důležitý?

Potkají se jedenáctý a desátý celek tabulky. Je mezi nimi dvoubodový rozdíl ve prospěch soupeře. Kdybychom Sigmu porazili, dostali bychom se před ní. Takže motivace je jasná.

Máte za sebou soustředění na Kypru.

Už to tam známe z dřívějška, proto jsme byli v osvědčeném prostředí. Jarní generálku jsme absolvovali ale o víkendu v Blšanech proti Viktorii Žižkov. A dolaďujeme formu před sobotou.

Z české ligy v zimě odešli špičkoví střelci a zkušení hráči Komličenko, Krmenčík, Souček, Mešanovič, Škoda, Hušbauer, Plšek, Diop a mnozí další do zahraničí. Jak to vnímáte?

V lize se něco děje, což patří k fotbalu. Když odcházejí kluci do ciziny, tak to znamená, že jsou dobří. Každý chce zkusit zahraničí a jenom jim to přeji.

Sledujete kromě první ligy i ostatní soutěže?

Zaznamenal jsem, že novým trenérem druholigových Vítkovic je můj někdejší spoluhráč z tohoto klubu Ondřej Smetana. Byli jsme tam společně v dorostu a jeho otec mě dokonce trénoval. Vítkovice, kde jsem kdysi s fotbalem začínal, měly teď nějaké finanční problémy a zřejmě jsou na tom už lépe.