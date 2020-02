Sparta ho kvůli kolenu odmítla, Tijaniho teď bere Slavia

Sešívaní mají vzhledem k dlouhodobému zranění Hovorky se stopery potíž. „Na stoperu máme jisté problémy, je tam méně hráčů. A navíc se musím přiznat, že po odchodu Tomáše Součka stále hledáme hlavního organizátora ze zadních řad," potvrdil trenér Jindřich Trpišovský na závěr soustředění v Portugalsku.

Z Olomouce přišel mladý Zima, na stoperu se protočili i beci Zelený a Bořil.

Podle instagramového účtu slaviabackstage se alespoň krátkodobé řešení našlo v Jihlavě.

„Mohamed Tijani míří do Slavie na hostování s nepovinnou opcí," píše slaviabackstage.

Prohlídka stopla domluvený přestup

Tijani měl v lednu přestoupit do Sparty, která by ho obratem poslala na hostování do Teplic. Doktoři však letenskému klubu transfer nedoporučili. Podle jejich zjištění stoperovi chybí přední zkřížený vaz a koleno drží jen mohutné svaly. Vysočina však tvrdí, že hráč je zdravý.

Tijani ve druhé lize každopádně vyčnívá, proto se o něj zajímala třeba i Plzeň.

Riziko na sebe ovšem vezme až mistrovská Slavia.

„Šéf klubu Tvrdík bude spokojený. Po odchodu dvojice Deli, Ngadeu mu v obraně chyběl podobný urostlý africký kyborg," usmívá se zdroj blízký dění v Edenu.