Zájmu si cením, ale už jsem byl s Karvinou domluvený, říká stoper Šindelář

Proč jste zvolil Karvinou a ne Opavu, kterou vede Jiří Balcárek, který je stejně jako vy z Olomouce?

To je na dlouhé vyprávění. Ale ve zkratce to jde říct tak, že jsem byl s Karvinou předběžně domluvený už v listopadu, protože v Baníku jsem na podzim nehrál. Věděl jsem, že pokud chci v lize hrát, musím pryč. Baník mi umožnil hledat si něco jiného a pro mě bylo prioritní vyřešit to do začátku přípravy.

To se ale nepovedlo. Odjel jste s Baníkem i na soustředění na Maltu. Věřil jste, že v Ostravě zůstanete?

Po odletu na Maltu už jsem byl přesvědčený, že v Baníku zůstanu. Ale tam se to zase začalo řešit, přišel Jarda Svozil a nakonec jsem tady.

Trenér Opavy Jiří Balcárek vás velmi chtěl...

Já vím, kontaktů bylo víc. Panu Balcárkovi jsem napsal, že si důvody mého rozhodnutí řekneme mezi čtyřma očima. Je to mezi námi a nechci to řešit veřejně. Asi je naštvaný, což chápu a jsem vděčný, že má o mě někdo zájem. Ale stejný zájem byl i z Karviné a byl dřív.

Může být potíž, že jste se do přípravy zapojil nějakých deset dní před startem jara?

To jediné mě mrzí. Že tady nejsem od začátku přípravy, abych se mohl rvát o místo. Nemám s tím problém, ale chtěl jsem to mít vyřešené. Proto jsem byl ještě před pár dny přesvědčený, že zůstanu v Baníku.

Bude těžké se v Karviné dostat do základu, nebo ho máte jisté?

To se musíte zeptat trenéra. Jsme v první lize a já musím dokázat, že tam patřím. Nikdo si nesedne na zadek, protože jsem přišel z Baníku. Za dva roky, co jsem v Ostravě, přišli do týmu čtyři stopeři. To je fotbal, bojuje se o fleka na hřišti. S tím nemám problém.

Místo o poháry budete hrát o záchranu. Bude to velký rozdíl?

Já už v kariéře párkrát o záchranu hrál. Nemyslím si, že by tady byl mančaft bez kvality, který patří tam, kde momentálně je. Jistě, tohle asi říkají po příchodu všichni noví hráči, ale já vím, jak nám Karviná pokaždé zatopila. Kdybych nevěřil, že to zvládneme, tak tady nemám co dělat.

Z prvních čtyř kol hrajete třikrát doma, bude to výhoda?

Je ošemetné počítat koho máme doma, koho venku a kolik nám bude stačit bodů. Nakonec to může dopadnout úplně obráceně. Proto nad tím takto nepřemýšlím. Jsme v situaci, kdy potřebujeme bodovat, ať už hrajeme doma nebo venku.

Karviná v tomto ročníku doma ještě nevyhrála...

Všechno se jednou zlomí.

Proti Sigmě to v generálce s Milanem Rundičem na stoperu klapalo?

Ale ano, vyhovíme si, v komunikaci není problém. Můj osobní pocit je dobrý, nedostali jsme gól. Teď ještě nějaký nachystat, pomoct si třeba standardkou. Byly tam dneska nějaké závary, ale ty měla i Sigma. Dokud nepadne gól, jsou nám závary k ničemu. Já jsem hlavně rád, že už jsem si mohl zahrát zápas za Karvinou. Je důležité se sehrát. Nejde přijít hned do ostrého.

Do Karviné jste přišel na půl roku. Co pak? Zase poperete o místo v Baníku?

Nepřemýšlím o Baníku, jsem tady a mým cílem je pomoct Karviné, abych odsud mohl odejít se vztyčenou hlavou. Pak se uvidí. V Baníku mám smlouvu, ale to teď neřeším.