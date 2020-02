Guľa už naladil Plzeň do své fotbalové tóniny. A nemusel žádat o sto dnů jako politici

Během přípravy jste si vedli nadmíru úspěšně, neboť ze sedmi zápasů jste jich šest vyhráli a jen v jednom remizovali, jenže příprava a liga jsou dvě naprosto odlišné scény.

Pochopitelně že teď bude důležité přenést výkony a výsledky z přípravných utkání do ligové soutěže. Hráči ale dali do přípravy maximální energii, a proto věřím, že ji zúročíme. Že prokáží kvalitu, ke které přidají zkušenosti, protože těch je v plzeňském hráčském kádru dost a dost. Přípravné zápasy ukázaly, že mužstvo je schopné hrát, jak chceme, což byl pro nás důležitý signál.

Hodně důležité pro vás bude už nedělní vykročení do jara, které vás čeká na stadionu Opavy tonoucí jen těsně nad hranou ligového ponoru. Jak velký akcent na první zápas kladete?

Potřebujeme se na něj zkoncentrovat, abychom byli silní a úspěšní. Už proto, že první kolo bývá specifické. Proto se snažíme i v tomto směru s hráči pracovat. A jak je sleduji, obavy nemám. Při tréninku se nešetří, počínají si hodně důrazně, do soubojů chodí tak, jako by na nás už za pár dnů nečekal úvod jara.

Nemáte v těch chvílích obavy z možných zranění? Vždyť už s nimi lavírují Čermák, Limberský, Alvir...

Lékařské zprávy a prognózy jsou dobré jak u Čermáka, tak i u Limberského, začali zase trénovat a do utkání v Opavě by měli být v pořádku. U Marka Alvira je stav trochu složitější.

Kromě zdravotního stavu hráčů budete muset vyřešit ještě jeden problém, který vám po příchodu do Plzně vyvstal - odchod nejlepšího kanonýra mužstva Michaela Krmenčíka do belgických Brugg. Už jste našel střelce, který by ho měl zastoupit?

S Krmenčíkovým odchodem jsem musel víceméně počítat. Už v minulosti se k němu několikrát schylovalo. Nejdřív ale Míšu zastavilo zranění, pak zase plzeňský boj o Ligu mistrů. Teď v zimě nastal pravý čas, sešly se všechny okolnosti včetně nabídky z Brugg, takže jsme mu přestup do Belgie umožnili.

Vám ale vyvstal problém, kým ho nahradit.

Rozložili jsme odpovědnost za střílení branek na více hráčů. Na ty ve středové řadě i na křídlech. Máme dostatečnou ofenzivní sílu, umíme útočit, vytvářet si příležitosti, mužstvo je dostatečně produktivní. Navíc si můžeme vypomoci standardními situacemi.

Jeden útočník by se ale přece jen nabízel. Jean-David Beauguel dal v přípravných zápasech čtyři góly, přitom v Plzni nedostával v minulosti tolik prostoru a možností, kolik by nejspíš potřeboval.

On dával góly už v době, kdy byl Krmenčík zraněný. Když se dostal na hřiště, dokazoval, že dovede být produktivním útočníkem. Teď v přípravě to potvrzoval znovu. On, stejně jako Chorý, je schopen se do šancí dostávat a proměňovat je.

V kádru se objevilo i několik hráčů, kteří se vrátili z hostování. A třeba takový Pavel Bucha po návratu z Mladé Boleslavi dokazoval, že nejenže chce v Plzni zůstat, ale stát se i mužem základní sestavy.

Jsem rád, v jakém nastavení se vrátil a jakým způsobem dokazoval, že chce zůstat jako důležitý hráč týmu.

Totéž ale naznačovali i starší hráči, jako třeba Hubník, Limberský i třeba Řezník.

Rád pracuji s hráči, kteří jsou otevření vůči požadavkům, jež na ně mám a chtějí na sobě pracovat. Věk přitom nerozlišuji, což jsem řekl hned, jak jsem v lednu přišel do Plzně. A ti tři potvrzují nejen zkušenosti, ale i fotbalové kvality. Třeba Řezník maká jako dvacetiletý mladík, a když sprintuje, přijde mi, že mu je jednadvacet. O Limberském a Hubníkovi platí to samé.

Povzbudivé zjištění před bojem o uhájení druhé příčky, který vás na jaře čeká. Bude největším soupeřem Plzně Sparta, která na vás ztrácí na čtvrtém místě pět bodů, ale netají se touhou dostat se v tabulce před Jablonec i před vás a zahrát si v příští sezoně kvalifikaci o Ligu mistrů?

Pro mě to nebude jen o jednom týmu, který je za námi. Respekt mám ke všem, kteří mají Viktorii v tabulce na dostřel. Liga bude náročná, čeká nás navíc i nadstavba. Pro mě je ale hlavni prioritou můj tým a naši chlapci.

Přesto jste se vyrazil ve Španělsku s celým realizačním týmem i klubovým vedení na Spartu podívat, když hrála generálku se švédským Malmö...

Využili jsme toho, proč ne? Sparta hrála v dostupné vzdálenosti, takže jsme se na ni jeli podívat. Nikoli ale s tím, že uvidím jeden její zápas a budu o ní vědět všechno. Každý trenér využije příležitosti, aby viděl konkurenci, a proto jsme byli podívat i na Opavu, se kterou hrajeme první jarní zápas.

Na jaře vás čeká nejen utkání na Spartě, ale i další těžké duely na hřišti soupeřů. Pojedete do Ostravy, Jablonce, na Slavii. Nemáte z takovéhoto programu obavy?

Právě proto jsme se snažili hrát v přípravě těžké venkovní zápasy. Řečeno samozřejmě v úvozovkách, a v narážce na to, že doma se hraje přece jen jinak, když mužstvo žene deset tisíc diváků. Ve Španělsku jsme hráli s mimořádně kvalitním Krasnodarem i slavnými soupeři, jakými bylo CSKA Sofia či Örebro a zvládli jsme to. Proto když k zmiňovaným utkáním přistoupíme stejně, bude téměř jedno, zda hrajeme s Jabloncem, Ostravou, Spartou či Slavií doma, nebo venku.