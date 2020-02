Změny v Plzni? Pro Brabce nic nového, v Genku zažil nizozemského Guľu. Byl klíčem k titulu, říká stoper

„Před třemi roky přišel do Genku mladý ambiciózní Holanďan, vyznával podobnou filosofii i metody. Jako teď pracujeme pod panem Guľou, snažil se to nastavit v Genku," vzpomíná Brabec. Řeč je o 49letém Albertu Stuivenbergovi, který v letech 2011 a 2012 dovedl k evropskému zlatu nizozemskou sedmnáctku. A jenž posléze dělal asistenta Louisi van Gaalovi v Manchesteru United. Stejnou roli nyní vykonává v Arsenalu a zároveň u reprezentace Walesu.

„Jsem přesvědčený, že trenér Stuivenberg byl jeden z klíčů, který Genku později přinesl titul. On už tam sice v té době nebyl, nicméně systém, který nastavil, fungoval i pod jeho nástupcem. Šlo o jeden z velkých důvodů úspěchu," tvrdí Brabec, který díky této zkušenosti nynější změny snáze vstřebal.

Český obránce Jakub Brabec se raduje z vyrovnávacího gólu proti Anglii.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem upřímně rád, že jsem se s podobným pojímáním fotbalu setkal už předtím. A je příjemné, že mám možnost potkat se s tím i v českých podmínkách. Celé mužstvo zareagovalo pozitivně, mám z toho dobrý pocit. Přijali jsme nové věci za své. Ať už jde o meetingy nebo taktické pokyny," těší Brabce. „A líbí se mi týmové snídaně. Rád jím. Takže se nasnídám v Praze, pak ještě jednou v Plzni," culí se 27letý reprezentační obránce.

Najeli podle něj Západočeši na cestu, která je může přiblížit Slavii, jež všem českým klubům odskočila výkonnostně i výsledkově? „Chceme se posouvat výš. Nechceme kopírovat Slavii, jsme Plzeň. Beru to tak, že cesta, po které jsme se vydali, nám může pomoct být lepšími. Musíme tomu sami uvěřit. Těší mě, že se nám to zatím daří," říká Brabec.

Na suverénní Slavii se Viktoria dívá po podzimu z 16bodové vzdálenosti. Cíl pro jaro je tedy nasnadě: udržet druhou příčku a vyhrát MOL Cup. I když... „Pořád tajně doufám, že se zkusíme ještě poprat o titul. Jestli ještě Slavii potrápíme ale bude záležet jen na ni. Velkou výzvou je pro nás domácí pohár," podotýká Brabec.

Fotbalisté české reprezentace Ladislav Krejčí (druhý zleva), Jakub Brabec a Jakub Jankto oslavují gól 1:1 během utkání s Anglií.

Vlastimil Vacek, Právo

Plzeňští v zimní přípravě až na remízu se Žižkovem všechna zbylá utkání vyhráli, včetně čtyř duelů na herním soustředění ve Španělsku. Tři poslední zápasy zvládli i bez reprezentačního útočníka Michaela Krmenčíka, který přestoupil do Brugg.

„Nemyslím, že když se vyhrávalo, automaticky znamená, že jsme bez Krmiho skvělí. Odešel, sám si změnu přál, částečně ji i potřeboval ji. Určitě si přestup do zahraničí zasloužil, byl v Plzni několik let. Potvrzoval i po těžkém zranění kolene, že góly dávat umí. Moc mu angažmá v Bruggách přeju. Musíme si prostě poradit i bez něj. Jeho odchod je i výzvou pro další útočníky. Beauguel čekal na pořádnou šanci půl roku, Choras (Chorý) taky. Věřím, že to pomůže celkově dalším hráčům, aby ukázali svoji kvalitu," tvrdí Brabec.

Viktoria ho angažovala před rokem, na podzim už nosil kapitánskou pásku. Bude stejnou roli vykonávat i na jaře? „Musíte se spíš zeptat trenéra, vedení nebo spoluhráčů. Je nás tu víc zkušených. Hlavním kapitánem je pořád Roman Hubník. V situaci, kdy byl na podzim zraněný, převzal jsem pásku já. Tak to vyplynulo. Každopádně je jedno, kdo bude pásku nosit, nejdůležitější je, aby se nám dařilo. Přejeme si rozjet jaro co nejlíp," doufá Brabec. Plzeň vstoupí do jarní části v neděli na půdě Opavě. Naváže na úspěšnou přípravu?