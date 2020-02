Kolumbijec Mosquera se vrací. Zelenobílé barvy Cali mění za zelenobílý dres Klokanů

Po třech a půl letech se s největší pravděpodobností vrátí do pražských Bohemians kolumbijský legionář Jhon Édison Mosquera, který oblékal dres Klokanů v letech 2014 až 2016. Vršovický klub informaci nejspíš oficiálně potvrdí až na čtvrteční tiskové konferenci, nicméně devětadvacetiletý ofenzivní fotbalista by se měl už předtím zapojit do přípravy Klusáčkova týmu.