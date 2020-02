Plzeňský záložník Janošek bude na jaře hostovat v Mladé Boleslavi

Viktoria získala Janoška v létě 2018 ze Slovácka, kde ho ještě rok nechala hostovat. Reprezentant do 21 let po příchodu do Plzně loni na podzim v deseti ligových utkáních zaznamenal jednu asistenci. Janošek celkem v nejvyšší soutěži zasáhl do 49 zápasů, vstřelil dvě branky a přidal dvě gólové přihrávky.

"Dominik je bezesporu talentovaný hráč, s nímž máme dlouhodobé plány, a také proto jsme s ním během soustředění prodloužili smlouvu do roku 2023. Po dohodě s trenérem i hráčem jsme vyhodnotili, že bude pro jeho vývoj nejlepší, když bude během jara pravidelně nastupovat a sbírat další ligové zkušenosti," uvedl generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek.

Brněnský odchovanec Janošek se vydá podobnou cestou jako jiný plzeňský záložník Pavel Bucha. Ten se během podzimního hostování v Boleslavi blýskl šesti ligovými brankami a čtyřmi asistencemi a patřil k oporám Středočechů. V zimě se jednadvacetiletý Bucha vrátil do Viktorie a na jaře by měl patřit do základní sestavy.