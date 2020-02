Jarní start v Teplicích nabídne i souboj čerstvých padesátníků na lavičkách

Hned několik zajímavých aspektů se pojí s nadcházejícím zápasem mezi FK Teplice a Sigmou Olomouc v úvodu jarní části první fotbalové ligy. V roli soupeřů se v sobotu 15. února potkají trenéři, kteří v rozpětí tří dnů v lednu oslavili shodné životní jubileum! A pro domácího Stanislava Hejkala i hanáckého Radoslava Látala to bude zároveň první soutěžní duel právě už v pozici čerstvých padesátníků.

V kádrech obou týmů jsou nově navíc bývalí spoluhráči z pražské Sparty! Lukáš Mareček, naposledy působící v Belgii, se chystá na teplický ligový debut. Kdežto Lukáš Juliš je od února vítanou akvizicí Sigmy po příchodu na hostování z letenského klubu.

Náboj utkání dodává i fakt, že se střetnou celky, které usilují o místo v nadstavbové skupině o 7.-10. příčku. Aktuálně jedenácté Teplice ztrácejí na desátou Olomouc jen dva body. „Už při pohledu na tabulku po podzimu nám bylo jasné, že právě první jarní kolo nás může v případě vítězství posunout před Sigmu do kýžené desítky," vyjádřil mínění teplické kabiny brankář Tomáš Grigar.

I na sedmatřicetiletého gólmana bude spoléhat trenér Stanislav Hejkal. „Závěr zimní přípravy na domácí půdě nám trochu narušily klimatické podmínky. Poslední týden před výkopem proto dojíždíme na tréninky do Blšan," uvedl na klubovém webu kouč.

Podle svých slov zvažuje v sestavě několik variant. Složení základní jedenáctky se bude odvíjet od toho, jestli se dají do pořádku Řezníček, Vyhnal a Kučera. „Měli nějaké drobné zdravotní šrámy," naznačil Hejkal, co bylo důvodem jejich absence v generálce proti Viktorii Žižkov právě v Blšanech.

Brankář Teplic Tomáš Grigar během utkání se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

Marečkovi Blšany nevadily

Teplický debut Lukáše Marečka by mohl být i lákadlem pro diváky. „O Lukáše jsme hodně stáli už půl roku a jsem rád, že se jeho příchod z Lokerenu dotáhl do konce. Je natolik zkušeným hráčem, že i po návratu z ciziny do české ligy se rychle sžívá s týmem," cení si Hejkal na nové posile.

Lukáš Mareček bere finiš přípravy realisticky. „Dojíždím z Prahy za přípravou do Blšan, což je v podstatě stejné jako bych jezdil na tréninky do Teplic. Těším se na ligovou premiéru v novém dresu," přesvědčoval univerzální záložník v klubové televizi. V minulosti už nastoupil na teplických Stínadlech v týmech soupeřů, tentokrát je ale stadion severočeského klubu jeho domovským prostředím.