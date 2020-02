Naše motivace? Sezona bez prohry. Chci překonat i Čechův rekord, má jasno opora Slavie

Neukolébá Slavii tak velký odstup od druhé Plzně?

Na fotbale je krásné, že se může stát cokoliv. Samozřejmě, v tomhle případě by z našeho pohledu o moc krásnou věc nešlo. Ale mám pocit, že všichni jsme maximálně koncentrovaní, hráči jsou dobře nastavení. Nepodléháme žádnému uspokojení.

Když jste do Slavie přišel v lednu 2018, vstupovali jste do jarní části s mankem čtrnácti bodů na Plzeň, ale rozdíl jste dokázali stáhnout na čtyři body. Tehdy se navíc nehrála nadstavba. Je dva roky stará situace pro váš tým varováním?

Rozhodně. Myslím, že tehdy bylo jaro pro Plzeň nepříjemné. Určitě jsme ji znervózněli. Nechceme se dostat do podobné role. Věřím, že cestu za prvenstvím zvládneme hladce. Chtěli bychom slavit už před nadstavbou.

Motivujete se i nejrůznějšími rekordy, které byste mohl v průběhu jara překonat?

Určitě. V šatně jsme je s klukama probírali. Ve hře je neporazitelnost, nejmenší počet obdržených branek, největší počet vstřelených gólů.

Bez ligové porážky zvládla celou sezonu jen Sparta v ročníku 2009/10. Překonání jejího unikátního zápisu je velkým lákadlem?

Obrovským. Nechci, aby to znělo troufale, ale věřím, že můžeme zvládnout dalších patnáct zápasů bez porážky. Máme nadstandardní hráče. I po odchodu Součka, Hušbauera nebo Škody máme výborný tým. A skvělou partu. Držíme všechny trumfy.

Během podzimu jste si připsal i parádní sérii, kdy jste 788 minut neinkasoval. Zůstává pro vás osobní motivací překonání rekordu Petra Čecha, který byl v roce 2001 neprůstřelný 903 minuty?

Kdybych tvrdil, že na překonání rekordu nemyslím, lhal bych. Petr Čech je obrovský pojem. Překonat ho by bylo senzační. Měl jsem dva nadějné pokusy, tak třeba do třetice by to mohlo klapnout. Na podzim jsem se rekordu blížil a chtěl ho zlomit. Všichni kolem o něm ale mluvili a byl z toho problém.

Ovlivnilo to vaše rozpoložení?

Jo. Začal jsem se k rekordu upínat, což byla chyba. A dostal jsem od Příbrami gól, který byl vyloženě blbý. Takový bych inkasovat neměl. Mohl bych se vymlouvat, že mi balon zaplaval nebo něco podobného. Ale vyčítal jsem ten gól jen sobě. Doufám v další šanci, třeba už v průběhu jara.