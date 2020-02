Trpišovský ve dvojjediné roli. Už není jen trenérem mistrovského týmu, ale i investičním ředitelem

Do chystané smlouvy, která by měla být uzavřena na tři a půl roku a obsahovat oboustrannou opci, těžko Tvrdík zmíněnou funkci trenérovi vtělí, ale na jeho odhad bude určitě dál spoléhat.

Stejně jako na mimořádnou intuici, erudovanost a znalosti Jana Nezmara. Ten v Edenu po prosincových eskapádách vyměnil roli sportovního ředitele za funkci druhého viceprezidenta, do jehož kompetencí nyní plně spadá nejen mistrovský tým a zčásti i slávistická rezerva, ale i tuzemský a mezinárodní skauting.

Co řeknou ti dva, je už nyní pro slávistického bosse Tvrdíka pomalu svaté.

„Opravdu jsem se naučil, že když ti dva doporučí hráče, následně ho rychle a dobře prodáme. Poslední přestupy Krále a Součka, kteří svého času ze Slavie odešli a my je zase kupovali zpátky, mi jen potvrdily, že Honzovi a Jindrovi mohu věřit. Už i proto, že třeba o Součkovi jsem slýchával, že nikdy nebude hráčem pro Slavii. Dnes je v Premier League a po jediném odehraném zápase jeho cena vzrostla o dalších pět milionů eur," nepopírá první muž Slavie, že i díky mimořádně povedeným transferům je klub z Edenu tam, kde je.

A ke všemu si ještě hoví na pěkně vystlaném finančním polštáři.

„V případě přestupu Alexe Krále do moskevského Spartaku mohl ještě převládat pocit, že jde o nahodilost, transfer Tomáše Součka do West Hamu však byl potvrzením tohoto trendu. A i kdyby snad West Ham sestoupil a neuplatnil opci, nemám obavy, že bych ho neprodal ještě výhodněji. A podobné to může být s prodejem dalších hráčů. Třeba po EURO, na němž bych rád viděl v reprezentaci co nejvíc slávistů," nepopírá Tvrdík, že díky čerstvě inaugurovanému viceprezidentovi Nezmarovi a „investičnímu řediteli" Trpišovskému transferová politika ve Slavii funguje a zapadá do jeho s modelu byznysu.

„Plně jim důvěřuji, proto se nemusím bát investovat do nákupu hráčů. Když Trpišovský přišel do Slavie, napsal na tabuli jména deseti hráčů, které by chtěl. Dnes zůstane u dvou a my mu je koupíme. Když totiž řekne, že olomouckému Zimovi věří a chce ho, protože má budoucnost, nebojím se ho získat. A s Jemelkou je to podobné. Sigma ho nepustila za 27 milionů, ale já se nebojím jít s nabídkou výš," netají, že trenérův odhad a cit pro výběr hráčů je pro něho zárukou výhodné investice.

Slavia má pro druhou půlku sezony čtyři cíle. Jaké to jsou?

„Pravda leží na hřišti, takže teprve když hráč odchází, ukáže se, zda byla odpovídající i cena, za kterou jsme ho kupovali. A ta třeba v případě vzpomínaného Krále odpovídající byla, neboť jsme ho prodali o pět milionů eur dráž," nechává se slyšet Trpišovský.

„A kdybychom teď prodávali Stanciua, zinkasovali bychom částku dvaapůlkrát vyšší, než za jakou jsme ho přivedli. Taková nabídka mi skutečně na stole leží," pochlubí se jen tak mimoděk Tvrdík.

I jeho transferová filosofie se ostatně v poslední době změnila, což veřejně přiznává. Už žádné klauzule ve smlouvách kupovaných hráčů, že jejich původnímu klubu případnou finanční bonusy za odehrané zápasy v tuzemské lize či Lize mistrů nebo že bude profitovat z případného dalšího přestupu hráče jinam.

„Raději nabídnu a zaplatím víc. Nechci ale v jeho smlouvě žádné bonusy za starty, postupy, nechci a nemíním platit za hráče i v budoucnu, když pro mě jeho transfer k nám do Slavie představuje téměř jistotu," potvrzuje boss mistrovského klubu, že i jeho náhled na přestupovou filosofii se změnil.

I proto, že má k ruce viceprezidenta Nezmara a trenéra a „investičního ředitele" Trpišovského, na jejichž intuici a odhad dá. „Proto potřebuju mimořádný manažerský a trenérský tým udržet," naráží Tvrdík na smlouvy, k jejichž podpisu by mělo dojít v dohledné době.

„A trenér může být v klidu - i na přestupy přitom budeme mít dostatečný rozpočet. Děsí mě však, že v české lize kvalitní hráči docházejí, takže musíme hledat v zahraničí. Ale Honza Nezmar je expertem na jejich vyhledávání. A teď bude mít v kompetencích nejen národní, ale i mezinárodní skauting."