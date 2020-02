Vítězná Kozlova premiéra! Za ty nervy to stojí, i fanoušci byli senzační, slavil kouč

Jak jste viděl utkání v Uherském Hradišti?

Samozřejmě že se mně zápas hodnotí velice dobře. Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký start proti soupeři, kterému skvěle vyšel závěr podzimu, a byl v určité euforii. Viděli jsme na videu tři utkání fotbalistů Slovácka na tureckém soustředění a ve všech podali proti kvalitním zahraničním mužstvům velmi dobrý výkon. My jsme navíc v Hradišti postrádali několik vykartovaných a zraněných hráčů. O to je naše vítězství cennější.

Nastoupili jste s pětičlennou obranou řadou. Proč jste se tak rozhodl?

V přípravě jsme dostávali docela dost laciných gólů, a tak jsme ke stoperům Svozilovi a Pokornému přidali ještě zkušeného Vencu Procházku. Možná jsme tím domácí trochu zaskočili. V defenzivě jsme si počínali velmi dobře, avšak směrem dopředu to v prvním poločase nebylo z naší strany nic moc. O přestávce bylo jasné, že to bude zápas o prvním gólu. Naštěstí jsme ho vstřelili po pauze my. Slovácko pak výrazně přidalo a hnalo se za vyrovnáním, ale my jsme pro změnu hrozili z rychlých brejků. Žádný jsme nedotáhli do úspěšného konce, a tak to byly velké nervy až do závěrečného hvizdu. Všechno ale dobře dopadlo, kluci střetnutí fantasticky odmakali.

Vrátil jste se jako trenér po třech a půl letech do nejvyšší soutěže. Byl jste před prvním ligovým duelem na lavičce Baníku hodně nervózní?

Ani ne. Vždyť v minulosti už jsem odkoučoval 160 ligových utkání. Jsem moc rád, že jsme dali zapomenout na některé nepovedené zápasy z přípravy. Kluci setřásli únavu a v pravý čas zabrali.

Užil jste si premiéru o to víc, že střetnutí probíhalo v nádherné kulise a váš tým přijelo do Uherského Hradiště podpořit kolem 1700 příznivců?

Jasně. Naši fanoušci zabrali celou tribunu za brankou a bylo senzační, jak moc nás podporovali. Mám skvělý pocit z toho, že velká radost je teď na obou stranách. Nadšeni jsme my i oni. Kvůli tomu všichni fotbal děláme. Stojí to za ty nervy, které u toho občas všichni zažíváme.

Postavil jste do základní sestavy útočníka Ondřeje Šašinku, který na podzim právě ve Slovácku hostoval. Pozoroval jste na něm zvýšenou motivaci?

Jednoznačně. Vsadil jsem na jeho pracovitost a pohyblivost. A bylo mi jasné, že bude mít obrovskou chuť porvat se o co nejlepší výsledek.

Za týden proti Jablonci už budete mít k dispozici i Fleišmana, Jánoše, Jiráska a Stronatiho, kteří si odbyli trest za čtyři žluté karty...

To budou samozřejmě velmi příjemné starosti, jak poskládat mužstvo na další zápas.