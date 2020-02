Fantastický debut. Ideální start, liboval si dvougólový střelec Juliš

Juliš skóroval v první lize takřka po třech letech. Na gól čekal od května 2017, kdy se trefil za Spartu na Slovácku. „Tehdy to bylo v posledním kole sezony ještě za trenéra Petra Rady, který se tím zápasem loučil se Spartou," vybavil si Juliš.

Při hostování v Bohemians Praha se pak i kvůli zdravotním problémům střelecky neprosadil. Na podzim stihl odehrát za Spartu ve čtyřech zápasech pouhých 37 minut. Naposledy nastoupil za letenský tým v polovině prosince v Ostravě, kde střídal Kangu.

Zkoušel si hrát na Lafatu

V Teplicích byl ústřední postavou zápasu. „Ideální start, gól při prvním kontaktu s míčem. To si prostě vysníte a takhle to vyšlo. Hlavní je, že jsme vyhráli a odskočili Teplicím o pět bodů," liboval si dvojnásobný střelec. „Cítil jsem se dobře zdravotně, nic mě ne bolí. Ke konci utkání jsem sice už nemohl, protože jsem předtím nehrál ligu. Ale když dáte brzy gól z první střely, pak to to běhá samo," líčil Juliš. „Při první brance mě našel Sladký úplně volného. Krásně mě viděl a za to jsem mu poděkoval," usmíval se olomoucký útočník.

Na hlavě měl i druhý gól. „Asi neumím hlavičkovat. Snažil jsem se tlačit míč dolů jak to dělal David Lafata. Zřejmě nejsem tak dobrý. Mrzelo mě to, ale pak jsem přece jen skóroval i podruhé. Mohl být hattrick, ale i ty dva góly musím brát," glosoval Juliš.

Jen ke gólům se neupíná

To, že se střelecky uplatnil hned při olomoucké premiéře, má pro něj význam i z psychického hlediska. „Říkal jsem manželce, že se potřebuji chytit. Vzpomínám si, že ve druhém zápase za Bohemku jsem neproměnil jasnou šanci a pak mě to provázelo dál. Člověk začne pochybovat, že se mu nedaří. Byl jsem zvyklý zakončovat akce a jsem rád, že jsem na to navázal. Jen ke gólům se neupínám. Mám malé dítě a poznávám, že jsou důležitější věci v životě. Dřív jsem se fotbalem stresoval, tedy ve Spartě. Teď je to fajn," přesvědčoval útočník.

V příštím kole hostí Olomouc právě Spartu, ale Juliš proti ní nemůže nastoupit. „Na tuhle variantu vzhledem k dohodě jsem byl připravený. Je to tak nastavené, že nehraji. Myslím, že je to možná správné. Nevím, jak bych se cítil, když jsem ve Spartě deset let. Olomoučtí kluci to budou muset zvládnout sami," přijal realitu s nadhledem.

Čtrnáctidenní zápasovou pauzu využije podle svých slov k další přípravě. „Potrénuji, abych vylepšil fyzičku. A věřím, že pak v Opavě to bude i po kondiční stránce ještě lepší," pohlédl Juliš do blízké budoucnosti.