Životní trefa karvinského Smrže. Trénovali jsme to celou zimu, culil se hrdina

V 29. minutě utkání 21. kola zahrávala Karviná čtvrtý rohový kop v řadě. Záložník z Pobřeží Slonoviny Adriel Ba Loua od rohového praporku poslal míč mimo velké vápno, kde se do něj přímo z první opřel Smrž a nechytatelnou ranou nedal zlínskému gólmanovi Matěji Rakovanovi ani kapku naděje. Balón zasvištěl k zadní tyči a nasměroval Karvinou k první domácí výhře v sezoně. „Asi jo! Určitě životní trefa. Byl to signál, který jsme celou zimu trénovali," vykládal přešťastný Smrž po vítězství 2:0.

„Věděli jsme, že Zlín rohy brání zónově a trénovali jsme tenhle signál. Včera to tam Vojtovi vůbec nepadalo. Vyšlo to skvěle v nejlepší moment. Myslím, že to bude gól měsíce," usmíval se slovenský trenér Karviné Juraj Jarábek.

Smrž svou nejhezčí branku kariéry vlastně ani neviděl. Nepovšiml si proto, že Rakovan byl bez šance, přestože si na míč sáhl. „Vím, že tam byli přede mnou hráči, kteří se rozestoupili. Viděl jsem balon až ve chvíli, kdy se třepal v síti. Vyšlo to přesně, jak mělo a zapadlo to tam hezky," popisoval Smrž.

Karviná doma vyhrála na desátý pokus. „Takhle začít jarní část jsme moc potřebovali. Příští neděli hrajeme doma znovu proti Teplicím a musíme to potvrdit. Když to utkání zvládneme, dotáhneme se na týmy před námi a můžeme ještě zabojovat o to, abychom se dostali mimo barážové příčky," vytyčil jasný cíl do zbylých devíti utkání karvinský odchovanec.

Druhou branku vstřelil v závěru znovu po centru Ba Louy při svém debutu v české lize Nigérijec Abdulrahman Taiwo. „Dal gól, hrál výborně. Stejně jako Kristi (Qose), který stihl jen předzápasový trénink a musel do zápasu, protože se včera zranil Milan Rundić. Odehrál super zápas. Vůbec mi nepřišlo, že jsme spolu hráli poprvé. Je to výborný fotbalista. Ale za dnešek zaslouží pochvalu celý tým," zdůraznil Smrž.

Jiří Tomaškovič, Sport.cz, Právo