Guľa přiznal nervozitu. Opava byla nepříjemná, říkal trenér Plzně po výhře

V dresu Opavy prožil v červenci 2001 Adrián Guľa hráčskou premiéru v české lize. Neúspěšnou. Slezané prohráli na hřišti pražských Bohemians 0:2. Na druhý pokus už mu vstup do české nejvyšší fotbalové ligy vyšel o poznání lépe. Na hřišti Slezského FC dovedl v roli trenéra Viktorie Plzeň svůj tým v úvodním jarním kole k výhře 3:0. „Pomohla nám trpělivost a produktivita Jean-Davida Beauguela. Je to velmi cenné vítězství proti houževnatému soupeři,“ řekl 44letý slovenský trenér.

Hodinu Opava odolávala. Co rozhodlo?

Po pomalejším začátku nám pomohla trpělivost a hlavně první vstřelený první gól. Hráli jsme velmi dobrý fotbal, navíc jsme byli i produktivní. Nicméně celý zápas jsme nekontrolovali. Po prvním gólu jsme z toho na chvíli vypadli a soupeř byl nebezpečný. Hrál velmi houževnatě a hlavně ze standardek si dokázal vytvořit nebezpečné situace. Výsledek je odměnou za týmovost a pracovitost. Výkonnostně máme stále na čem pracovat.

Museli jste něco změnit do druhého poločasu, abyste se dokázali prosadit?

Museli jsme trochu změnit hru, protože soupeř byl velmi kompaktní a dobře připravený. Zavíral nám dobře krajní prostory a blokoval věci, které jsme měli připravené. Bylo to nepříjemné, ale kluci na to velmi dobře zareagovali. Zrychlili jsme otáčení těžiště a dostali se tím lépe do finálních přihrávek. Pomohl nám centr Kalvacha z jiného prostoru a úžasná Beauguelova koncovka. Ocenil bych ale i naši kompaktnost v defenzivě, soupeř se nám tam tolik nedostal. Opava má ambici udržet se v lize a byla nepříjemná. Hlavně ze standardek.

Je výhra hned v úvodním zápase jara důležitá pro pozitivní atmosféru v týmu?

Každé vítězství je podstatné, znásobuje věci, které se snažíme do hry vtlačit. Tohle mužstvo má velkou kvalitu, má vstřebány silné věci a není to jen o nás trenérech. Je to především o těch chlapcích, kteří, a to mě velmi těší, mají ambici se neustále posouvat.

Prohrála Sparta i Slavia, jak důležitá tahle výhra je touhle optikou?

Soustředíme se hlavně sami na sebe. Pro nás bylo důležité zvládnout start, navíc na hřišti soupeře. Tyhle zápasy nejsou jednoduché a v závěru podzimu se v nich týmu moc nedařilo. O soupeřích jsem neuvažoval, byli jsme koncentrovaní na zápas.

Po odchodu Krmenčíka do Brugg se hodně propíralo, kdo jej nahradí. Řekl si Beauguel dvěma góly o jeho místo?

Nebudu říkat kdo je jednička a kdo dvojka. David dostal šanci a využil ji. Výborně pracoval i v přípravě, zatímco Tomáš (Chorý) byl přibrzděný zraněním. Bogy ukázal, že umí být produktivní, velmi dobrou práci ale odvedl i pro mužstvo v mezihře. Druhý gól například začal u něj na naší půlce. V závěru tam šel Choras a i on ukázal, že bude pro tým platným hráčem.

Ulevilo se vám po vítězné premiéře v české lize?

Trošku jsem byl nervóznější, to přiznávám. Potřebujete ta očekávání zpracovat a vnímal jsem velkou zodpovědnost, aby byli chlapci dobře nachystaní. Udělal jsem pro to maximum a jsem rád, že jsme utkání v Opavě zvládli.

V Opavě jste před skoro dvaceti lety hrál. Jaký byl návrat do míst, kde jste poprvé okusil český fotbal?

Vzpomněl jsem si na věci, které jsem tu zažil. Hned, když začali domácí fanoušci zpívat chorál, tak mi to naskočilo. Jeden fanda za mnou dokonce přišel, to bylo milé. Ale já jsem tady nijak výraznou hráčskou stopu nezanechal. Snažil jsem se především soustředit na můj tým.