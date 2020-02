Nikoli Souček, ale entusiasmus a válečnictví nám scházelo, byl si vědom po první prohře slávistický kouč

Věděli, co je u Botiče čeká. Mohli předpokládat, že jim Klokani nic nedarují. Připravovali se na to, že se vršovické derby změní ve válku a fotbalovou řež. Celý týden tohle všechno do hráčů trenér hustil, přesto Slavia na úvod ligového jara na Bohemians poprvé v sezoně padla, takže byl kouč Jindřich Trpišovský hodně rozladěný.