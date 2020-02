Góly do prázdné branky? Takové jsou nejhorší, usmíval se Sýkora

Na úvod zimní přípravy se sice na chvilku vrátil do Slavie, odkud na podzim v Jablonci hostoval. Na sever Čech se však záložník Jan Sýkora nakonec přeci jen vrátil a druhou část sezony načal dvěma góly do sítě Příbrami. „Chtěl jsem v Jablonci zůstat, cítím se tady dobře," pochvaloval si ofenzivní univerzál setrvání na Střelnici. Severočeši vyhráli pondělní zápas vysoko 4:0 a v tabulce si upevnili třetí místo.

Pokaždé jste skóroval do prázdné branky, dal jste někdy jednodušší dva góly?

(usměje se) To se vám jen zdá, že jsou snadné. Kdybyste tam byl, mluvil byste jinak. (směje se) Při prvním jsem se soustředil hlavně na to, abych trefil míč, protože přede mnou skákal. Takový situace jsou nejhorší. Navíc jsem to kopal pravačkou...

A při druhém?

Prostě jsem běžel a doufal, že to gólmanovi podjede, což se i stalo. Netrefil to a pak už to lehké bylo. Z tohoto pohledu jo, ale když jste na hřišti, tak to tak nevypadá. Jsem rád, že to tam spadlo.

Ještě v prvním poločase jste mohl běžet po krásné nahrávce Hübschmana sám na branku, jenže asistent odmával na první pohled chybně ofsajd. Jak těžké to bylo hodit za hlavu?

Člověk se snaží nechat to být a hrát dál, ale v první chvíli vás to mrzí, když víte, že jste mohl jít sám na bránu. Ale pak si řeknete, že ještě budou další příležitosti. A naštěstí přišly.

Hnala vás i motivace oplatit Příbrami podzimní debakl 0:4, který třeba kouč Petr Rada označil za nejhorší zápas coby kouče?

Připomněli jsme si to. Věděli jsme, že jsme tam prohráli 0:4 a že jsme tam podali špatný výkon. Chtěli jsme to tady před domácími fanoušky napravit, navíc v prvním důležitém jarním kole. Prohráli jsme s nimi i v zimní Tipsport lize, věděli jsme, že se proti nim hraje špatně. Chtěli jsme se prezentovat naší hrou a jsme rádi, že se nám to takhle povedlo.

Mrzet může jen neproměněná penalta Martinem Doležalem v poslední minutě, že? Kdyby dal, na čele tabulky střelců se osamostatní.

Určitě, přeju mu, aby tu cenu vyhrál a aby nám góly pomáhal stejně, jako nám pomáhá. Věřím, že mu to tam bude padat v jiných zápasech.