Sparta je jeho osudem. Vytáhne Kotal utrápený tým z bahna?

Zabředají do šedi průměrnosti. Fotbalisté pražské Sparty hráli o titul naposledy na jaře 2016 a následně v kvalifikaci Ligy mistrů. Aktuálně se již čtvrtý rok za sebou trápí a hledají správnou cestu. Po 21 kolech mají druhý nejmenší počet bodů v samostatné české historii. Méně měli Letenští jen v roce 2006. Proto na lavičce skončil Václav Jílek a nahradil ho Václav Kotal.

Sparta je jeho osudem. Kopal za ni a jako trenér se na Letnou v různých pozicích stále vrací.

Václav Kotal v letech 1973–1982 odehrál ve Spartě 168 ligových zápasů, ve kterých vstřelil 31 gólů. Dvakrát vyhrál Československý pohár. „Do Sparty jsem se dostal díky tomu, že jsem byl v nominaci reprezentace vysokých škol, která se připravovala na nějaký šampionát. Na něj jsem nakonec neodjel, protože jsem šel do Sparty. Na hraní v ní vzpomínám strašně rád," vylíčil Václav Kotal v nedávném rozhovoru pro magazín Sparta do toho!

Sedmašedesátiletý Kotal pak na Letné působil několikrát také jako kouč. „Jako trenér B-týmu, asistent u áčka, znova trenér B-týmu. Vzpomínám na to taky rád. S béčkem se nám povedlo postoupit do druhé ligy. Pak jsem odešel s Jardou Hřebíkem do Ruska. Za rok jsme se vrátili a já byl za půl roku zpátky ve Spartě," usmívá se.

„Hráči čtyřikrát v řadě prohráli a je potřeba, aby znovu poznali chuť vítězství. Společně bychom pak měli vrátit Spartu tam, kam podle mě patří."



První rozhovor nového trenéra sparťanského A-týmu Václava Kotala!



➡️ https://t.co/hA0V6m0T7R pic.twitter.com/TXUrtsUlCK — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 18, 2020

V úterý ráno povýšil. Dosavadní kouč třetiligového béčka jde zachraňovat áčko, poprvé jako hlavní trenér.

"Jsem dlouholetý sparťan, hrál jsem tu, trénoval. Jdu do toho tedy s tím, že bych chtěl Spartě pomoci dostat se tam, kam podle mého názoru patří," líčí Kotal.

Tým potřebuje poznat chuť vítězství

Jeho první kroky ve funkci? "Vzhledem k tomu, že další zápas je už v neděli, tak je potřeba se na něj důkladně připravit. Udělat rozbor posledního utkání, které se nepovedlo. A pokusit se odstranit nedostatky, které se objevily," avizuje.

Mužstvo prohrálo všechny tři zápasy na soustředění ve Španělsku a pak také sobotní duel s Libercem. "Kluci potřebují zase poznat chuť vítězství," uvědomuje si nový kouč.

Nový trenér A-týmu Václav Kotal je se Spartou úzce spjat dlouhá léta. V klubu působil jako hráč, asistent trenéra A-týmu a opakovaně úspěšně vedl sparťanskou rezervu.



➡️ https://t.co/EeVDhyeOQw pic.twitter.com/7ko1ZpRzIm — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 18, 2020

Zpackanou jarní premiéru se Slovanem (0:2) samozřejmě bedlivě sledoval.

"Tolik gólů, co jsme už na podzim a pak taky v sobotu dostali, je strašně moc. Je tedy v první řadě potřeba zapracovat na zlepšení obranné fáze. Chci hráče přesvědčit, že co po nich budeme požadovat, by mělo být k jejich prospěchu a samozřejmě k prospěchu Sparty," plánuje Kotal.

Premiéra ho čeká v neděli na půdě Olomouce. Desátá Sigma má v tabulce o pět bodů méně než pátá Sparta.