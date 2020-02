Jílek se Spartě prodraží. Na cestu z Letné dostane nejspíš osmimístné odstupné

Fotbalová Sparta se pořádně prohne. Pokladník z kasy Letenských nevysázel ranec za drahou posilu, jen se klub musí vyrovnat s odvolaným koučem Václavem Jílkem. Na cestu do Olomouce dostane od Pražanů osmimístnou sumu. Podle zdroje serveru Sport.cz by mělo odstupné přesáhnout deset milionů korun, konkurenční média pak uvádějí i sumu převyšující třiadvacet mega a deník Aha dokonce píše, že stálo Jílkovo angažmá Spartu skoro třicet milionů. Odhady, kolik kouč na Letné bral, se totiž různí. Ať by byla pravda jakákoliv ze zmíněných částek, jistě balík peněz zafunguje jako hodně slušné bolestné po neslavném konci.