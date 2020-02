Rychle, rychle, z jedničky! Přísný inženýr se ve strahovském vichru ujal Sparty

Okamžitě se musel dát do díla. V úterý ráno byl povýšen od béčka jako hlavní kouč áčka, hned dopoledne už vedl první trénink. Strahovem se proháněl únorový severák, který jako by charakterizoval, v jaké situaci Václav Kotal fotbalovou Spartu přebírá. Trénink měl každopádně spád, jak se můžete podívat na videu, které dal letenský klub k dispozici.

Do Sparty se vrátil také asistent Michal Šmarda.

Václav Kotal se dal u sparťanského áčka do díla...

Sedmašedesátiletý vystudovaný inženýr má pověst pedanta, který si umí dupnout. Stále zamračený Václav Kotal k sobě ze Slovácka povolal svého osvědčeného asistenta Michala Šmardu, který stejně jako on za Spartu také hrál. A dali se do díla.

Do ruchových mikrofonů se opíral vítr, přesto lze většině důrazných pokynů rozumět.

Václav Kotal řídí svůj první trénink u áčka.

sparta.cz

„Rychle, rychle, z jedničky! Nesmí vám zaujmout obranné postavení!" nabádá Kotal.

„Koncentrace!" přidává se Šmarda.

Během tréninku také došlo na Kotalovu konzultaci s kapitánem Bořkem Dočkalem.

Taktika je pro něj základ

Sparta je Kotalovým osudem, ať jde o hráčskou či trenérskou kariéru. Áčka se ovšem jako hlavní kouč ujal vůbec poprvé.

Má pověst tvrdohlavého kouče bazírujícího na taktice, kterou dokáže s hráči pilovat donekonečna. A zakládá si na zodpovědné defenzivě, která je pro Spartu dlouhodobou slabinou.

„Myslím si, že tolik gólů, co jsme už na podzim a pak taky v sobotu s Libercem dostali, je strašně moc. Je tedy v první řadě potřeba zapracovat na zlepšení obranné fáze. Chci přesvědčit hráče, že co po nich budeme požadovat, by mělo být k jejich prospěchu a samozřejmě k prospěchu Sparty," potvrzuje Kotal.

Na první trénink pod jeho vedením se podívejte.