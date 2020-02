Fotbalista Jhon Mosquera se po třech a půl letech vrací do Bohemians 1905. Devětadvacetiletý kolumbijský křídelník uspěl na zkoušce a coby volný hráč podepsal s Pražany smlouvu do konce sezony. Vršovický klub o tom informoval na svém webu.

Mosquera se k týmu připojil minulý týden. Absolvoval několik tréninků a úspěšně prošel lékařským vyšetřením. "Snažil jsem se Jhona několik týdnů přesvědčit, aby přiletěl do Čech a mohli jsme se potkat a probrat jeho působení u nás. To se nakonec povedlo," uvedl ředitel Klokanů Darek Jakubowicz.

Bohemians poprvé získali Mosqueru v létě 2014 z třetiligového španělského Hérculesu, nejprve na hostování a poté na přestup. Rodák z Cali v 55 utkáních české nejvyšší soutěže zaznamenal tři góly a šest asistencí a stal se oblíbencem fanoušků.

✒️ PODPIS | Jhon Mosquera podepsal kontrakt v Ďolíčku 🏟 pic.twitter.com/ptbHG5u2MV — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) February 19, 2020

V létě 2016 se Mosquera rozhodl z Ďolíčku odejít, přestože měl s Bohemians platnou smlouvu. Po návratu do Kolumbie působil v Atlétiku Nacional, s nímž si zahrál i na mistrovství světa klubů, a naposledy v Deportivu Cali.

Právě ředitel Jakubowicz má na atraktivním návratu velký podíl. "Jhon je tady díky Darkovi. Neustále spolu byli v kontaktu i po jeho odchodu. Bohemku tak vlastně ani neopustil, našel si čas, kdy by se mohl vrátit. Začal se s námi připravovat, a pokud bude mít formu, jako když odcházel, mohl by být velkou posilou," avizoval těsně před startem ligového jara sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Mosquerovo zapojení do týmu si vyžádá chvíli času. „Netroufnu si ještě říct, kdy by mohl naskočit. Na první trénink šel prakticky hned z letadla... Výhoda je, že jelikož nejde o obránce, může naskakovat v kratší minutáži a pomalu se do toho dostávat," naznačil trenér Luděk Klusáček.