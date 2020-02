Já taktiku vymyslím, ale na hřišti rozhodují hráči, ví nový kouč Sparty, že ho čeká těžká mise

Stratég, zkušený taktik, osobnost, sparťan... Slova sportovního ředitele Tomáše Rosického se poslouchala novému trenérovi fotbalové Sparty určitě hezky, jenže na Václavu Kotalovi teď bude, aby vyvedl letenské mužstvo z marasmu, v němž se po éře jeho předchůdce Václava Jílka zase zmítá. A co nejdřív, nejraději už v neděli v Olomouci.

Čtyři prohry v řadě, to na hráče vliv má. My se je z toho snažíme dostat, říká nový trenér Sparty Václav Kotal

Půjde to? Máte už promyšlenou taktiku, jak Spartu probrat?

To je těžké. Taktiku může stanovit trenér jakou chce, ale na hřišti rozhodují hráči.

Takže jinak. Má Sparta v současném kádru hráče na to, aby vaše záměry a představy zvládla?

Složení kádru je dobré, ale jde o to, zda jsou hráči schopni plnit povinnosti, které dostanou. V ofenzivě i v defenzivě. Třeba počet gólů, které mužstvo dostává, je hodně vysoký.

Tudíž akcent na obranu a důsledné plnění defenzivních úkolů v první řadě?

Tím jsme pochopitelně začali. Jde nám nejen o odstranění individuálních chyb, kterých se hráči dopouštěli, ale i o to, aby si je uvědomovali.

Zvládnout něco takového během dvou tří tréninků, které se vám před cestou na Hanou nabídly, není zrovna jednoduché.

Proto jsme se jim ze všeho nejdřív snažili vysvětlit, že do určité míry rizika jít mohou, ale prioritou musí být bezpečné obranné postavení. To je základ. Chyba se stát může, ale neměla by se opakovat.

Jenže co s tím, když je na hráčích patrné, že si ani trochu nevěří?

Logicky, protože po čtyřech prohrách v řadě nejsou v dobrém rozpoložení. Takže i v tomto směru jsme se na ně pokoušeli působit a snažili se jejich sebevědomí zvednout.

Probrat je? Probudit v nich ochotu rvát se za rudý dres a motivaci, která se v prvním jarním zápase nepozdávala ani vašemu nadřízenému, sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému? Máte snad nějaký recept?

Spíš jisté stereotypy, jak hráče dostat do zápasového napětí, protože jejich vnitřní motivace je strašně důležitá.

Váš předchůdce naznačil, že ji v sobě hráči nemají a on ji v nich přece probouzet nebude...

Myslím, že s motivací by neměl být problém. I když já v kabině nebyl a s týmem pracuji teprve čtvrtý den.

Takže i proto jste neměl problém souhlasit s nabídkou Sparty hned jak vás v úterý Rosický oslovil a nabídl vám, abyste vyměnil rezervu za ligové áčko?

Naopak, ve Spartě jsem začal na nějaké úrovni, proto nešlo o nic jednoduchého. Prošel jsem jí ale jako hráč i trenér, chci jí pomoci k lepším výsledkům, takže jsem rozhodnutí klubového vedení respektoval. Už proto, že jsem půl roku pracoval u béčka a určité poznatky jsem nabíral.

Stejně jako jste respektoval stanovené cíle, o kterých jste se určitě také bavili?

Cíle jsou vždy ty nejvyšší, ale uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Vzhledem ke čtyřem zmiňovaným prohrám v řadě, které mají na hráče pochopitelně vliv, ale i vzhledem k náročnému programu, jenž nás čeká. Nejdřív Olomouc, pak Zlín hrající o záchranu, a v rychlém sledu pohárové střetnutí s Baníkem a ligové zápasy se Slavií a Plzní. Až podle toho, jak tuto prověrku zvládneme, budeme moci říct, jak tým absorboval změnu, ke které nyní došlo.

Nejdřív ovšem musíte zvládnout zápas na Hané. Chystáte změny v sestavě?

Samozřejmě že ke změnám dojde, ale jaký bude efekt, to se ukáže až v neděli. Olomouc začala ligové jaro dobře, hlavně první půli odehrála v Teplicích skvěle. Sledoval jsem ji, dokonce už jsem se chystal, že zavolám našemu Julišovi, který dal dva olomoucké góly. Naštěstí jsem to neudělal.

Neuvažoval jste třeba i o tom, že by vám v současné situaci pomohl návrat odstaveného Martina Haška do kádru áčka? Neapeloval jste, aby byl vzat na milost?

Neřešili jsme to. Martin s námi trénoval pár dnů v béčku, ale podrobnosti případu neznám, takže se k němu vyjadřovat nebudu. Četl jsem, že má zájem odejít, ale o důvodech jsem se nebavil ani s ním.