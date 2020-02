Trpišovského kartáč po Bohemce zafungoval: Mužstvo má obrovský potenciál, má jasno kouč Slavie

Užili si v týdnu své. Žádný div, když úvodní duel jara nezvládli a u Botiče prohráli. A ve vršovickém derby k tomu. „Pořádně jsme si to vyzobali. Až do konce,“ přiznával Stanislav Tecl, že pro slávisty to nebyl zrovna jednoduchý týden. V prvním domácím jarním utkání však už nezaváhali a Opavu porazili 2:0.