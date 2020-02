Součka šprtal po večerech jako domácí úkol. I tak se v prvních minutách debutu cítil zmatený

„Říkal, že byl v úvodu zmatený? No to mi nepřekvapuje, protože on je zmatený pořád. Diví se neustále v jídelně, v posilovně, na hřišti. Takže pokud se tak cítil na hřišti, sedí to k němu. Podal velice zajímavý výkon. Šlo o třetí ligový start, přičemž se jednalo o první v dresu Slavie a ještě doma. V hodně těžké chvíli, po prohře na Bohemce. Zvládl vše skvěle. Během první půle měl na kontě o 1150 naběhaných metrů více než další hráči, což dokumentuje, že chtěl být všude. Musím říct, že jsem z něj nadšený. Je s námi tři týdny v denním tréninkovém procesu. A je lepší, než jsem si myslel. Je netypický pohybově, ale jeho užitečnost pro tým je obrovská."