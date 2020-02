Nevím, jestli je to psychika nebo smůla, žehral talent Sparty. Na hrotu se rval marně

Jeho tvář zalilo rozčarování. Adam Hložek rozdýchával na olomouckém Andrově stadionu druhou jarní prohru Sparty, přitom právě on se mohl stát spasitelem hostů. Nový kouč Kotal ho před zápasem posunul z kraje zálohy na hrot a tah mu málem vyšel. Sedmnáctiletý talent měl minutu před koncem na kopačce alespoň remízu.

Brankáře Mandouse jste zkusil prostřelit, obrovskou příležitost ale neproměnil. Hodně si zakončení vyčítáte?

Dostal jsem balon. Myslím, že tam byl nějaký šprajc, ale já to chtěl propálit. Gólman mi to dobře chytil. Měl jsem ještě další šanci a mohl dát gól. Je to škoda. Na hrotu jsem se přitom cítil docela dobře...

Sparta na jaře v lize neskórovala ani na druhý pokus. Lomcuje s hráči psychika?

Nevím, jestli je to psychika, nebo máme smůlu. Jak říkám, měli jsme dost možností, dvakrát šli sami na bránu, ale prostě nám to tam zase nepadlo. Sigma nám dala gól ze standardky...To je špatný.

Nachomýtl jste se u rozhodujícího gólu. Jak jste viděl celou situaci?

Oni se tam měnili, já bránil Jemelku. Dobře se prohodili a já už ho pak nestihl chytit. Vypadl balon, já se ho snažil odkopnout, jenže se to špatně odrazilo a skočilo rovnou do brány.

Právě při standardních situacích vám soupeř nejvíc zatápěl. Proč vám činily tak velké potíže?

Nám se při nich prostě nemůže stávat, že budou takhle lehce zakončovat a dostávat do šancí. Musíme si to vyhodnotit.

Pohled na tabulku pro vás není veselý. Máte stejně bodů jako aktuálně deváté Slovácko.

Krize byla už po zápase s Libercem a jeli do Olomouce za každou cenu urvat tři body. Musíme jít tomu dál naproti, být trpěliví a výhry přijdou.

Brankář Sparty Milan Heča (vpravo) inkasuje gól.

Luděk Peřina, ČTK

Poprvé vás vedl nový trenér. Co se změnilo?

Neřekl bych, že to bylo nějak úplně jiný. Změnu jsme se dozvěděli v úterý, tvrdě trénovali, pracovali na taktice... Výkon od nás nebyl špatný, ale zkrátka chyběl gól.