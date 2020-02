Tabulka bije do očí. Sparta má být úplně někde jinde, hodnotí Sáček hlubokou krizi

Celý podzim odehrál jako nouzové řešení na kraji obrany. S příchodem nového kouče Kotala se Michal Sáček na rozdíl od prvního jarního kola vrátil do základní sestavy. Navíc ve středu zálohy, kde je doma. Dočkal se však jen rozčarování. Fotbalová Sparta v Olomouci prohrála 0:1 a její krize se jen prohloubila. „Zase jsme zklamaní a naštvaní sami na sebe,“ kaboní se Sáček.

Včetně soustředění ve Španělsku prohráli pátý zápas v řadě. V ligové tabulce jsou šestí se stejným bodovým ziskem jako deváté Slovácko...

Tady už se dá mluvit o hluboké krizi.

„Asi jo. Když se podíváme na tabulku, bije do očí. Sparta má být úplně někde jinde," nevymlouvá se Michal Sáček.

SÁČEK | „Horší start jara si představit nedovedu. Teď si to musíme vyhodnotit, vyžrat si to se vším všudy, zamyslet se nad sebou a makat. Nic jiného nepomůže.“



Michal Sáček hodnotí druhou jarní prohru. #acsparta



➡ https://t.co/Oyc2TTBKVQ pic.twitter.com/hZqXaPzgx6 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 23, 2020

Jenže jak z mizérie ven? „Nezbývá nám nic jiného než příště doma proti Zlínu od začátku makat a vyhrát."

Sáček se vrátil do středové řady, po boku Dočkala a Kangy. „Snažil jsem se podat co nejlepší výkon, ale bohužel to tentokrát nestačilo," lituje, že ani kreativní střed zálohy k bodovému zisku nepomohl.

S Kotalem víc trénují

Duel na Hané měl ukázat, co všechno stihl změnit nový kouč Václav Kotal.

„Od doby, co přišel, víc trénujeme. Ale hodnotit po pár prvních dnech je těžké," říká Sáček.

Sparta znovu doplatila na nulovou efektivitu.

„Šance jsme měli, ale nevyřešili jsme je ve finální fázi. Nikdy jsme nenašli správného hráče. A pak jsme z rohu dostali takový gól... To se nesmí stávat," uvědomuje si záložník.

Mužstvo na jaře nejenže nebodovalo, nevstřelilo ani gól.

„Nedovedu si představit horší start. Musíme si to vyžrat se vším všudy. Je to o nás, musíme se podívat na video, hodit výsledky za hlavu. Zamyslet se nad sebou a makat. Nic jiného nepomůže," ví Sáček.