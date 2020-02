Karvinský Janečka vstřelil branku po dvou letech. Na gólech kariéru nestavím, smál se

„Nejsem střelec. Na gólech svou kariéru nestavím. Kdyby jo, tak bych hrál maximálně třetí ligu," smál se zkušený borec. „Každý gól potěší, ale kdybych s trefil za stavu 0:0 a utkání tak rozhodl, asi bych se radoval více. Nedělám z toho nějakou vědu. Možná budu zase čekat další dva roky... Jestli v tu dobu budu ještě profesionální hráč," vykládal 36letý univerzál.

Karviná se dvěma domácími výhrami přiblížila třináctému Zlínu na dva body, na Teplice a Bohemians, na jejichž hřiště vyrazí příští víkend, ztrácí body čtyři. „Zvládli jsme dva zápasy, které jsme nutně zvládnout potřebovali. Po té sérii, kterou jsme měli na podzim, kdy jsme doma ani jednou nezvítězili, to bylo těžké. Ale kroťme emoce. Čeká nás ještě nesmírně těžká cesta. Když budeme na konci ligy před těmito týmy a bude to znamenat, že nemusíme do baráže, tak budu říkat, že jsme spokojeni. V tuto chvíli určitě ne," řekl Janečka.

Slezané na podzim doma nezvítězili, ani v zimní přípravě se jim střelecky nevedlo. Při vstupu do jarní části ale jako by na tyhle obtíže zapomněli. „Vypadalo to v přípravě, že se nic nezměnilo, že hrajeme fotbal, který nás v ofenzivě nebaví, že nedáváme góly. Ale byla to prostě jen příprava, kde je minimální tlak, tréninková zátěž je jiná. Když už se ta liga blíží, začne hlava pracovat úplně jinak. Jsem moc rád, že jsme ten dvojzápas zvládli, ale opakuji, nemáme vyhráno, pořád jsme na barážové příčce," připomněl karvinský kapitán.

Karvinským sedí nové rozestavení i jiný styl hry, který ordinuje slovenský trenér Juraj Jarábek. V útoku působí trio Ba Loua, Lingr a Taiwo, který je jediný z této trojice povoláním útočník. „Momentálně hrajeme bez klasického útočníka, protože Linži (Lingr) jim není. Ale zatím to vychází. Ale mohou přijít zápasy, kdy bude soupeř lépe připravený. Ne vždy můžeme hrát tímto stylem. Ale teď není důvod něco měnit," popisoval Janečka, který si v každém z úvodních dvou zápasů vyzkoušel jinou roli.

Proti Zlínu hrál na stoperu, na Teplice vyběhl coby člen záložní řady. „O tom, kde budu hrát, rozhoduje trenér. Miňo (Milan Rundić) se před Zlínem zranil, tak jsem šel na stopera, teď se vrátil a šel jsme do zálohy. Trenérovi jsem řekl, že se klidně posadím na tribunu. Když to přinese body a Karviná se zachrání, tak budu spokojený," zdůraznil Janečka.